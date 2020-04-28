Сибирские ученые создают универсальное химическое топливо

В ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» занимаются разработкой материалов для создания твердооксидных топливных элементов, а также непосредственно конструированием топливных ячеек, сообщает издание «Наука в Сибири». Эти элементы — готовая электроэнергия, которая может подпитывать не только дроны, но и ноутбуки, автономные котельные, электромобили, электростанции и даже космические корабли.

Процесс работы топливной ячейки основан на том, что химическая энергия в ней превращается сразу в электричество, а в качестве побочного продукта выделяется лишь водяной пар. Производство таких ячеек экологично и эффективно. Топливная батарея меньше и легче традиционных источников энергии, но пока дороже и требует определенной инфраструктуры для внедрения в производство.

— Мы понимаем, что производство энергии в нашей стране актуально и неактуально одновременно. Мы имеем много запасов: уголь, нефть, газ. Это у нас есть в больших масштабах, но, как говорится, всё когда-то кончается. Кроме того, вопросы об экологически безопасных методах получения электроэнергии остаются всё так же актуальны, — говорит сотрудница лаборатории катализа глубокого окисления ИК СО РАН, где занимаются разработкой топливных ячеек, кандидат химических наук Юлия Николаевна Беспалко. Ее главная задача — разработка новых нанокомпозитных материалов для создания мембранных каталитических реакторов как на основе кислородпроводящих, так и протонпроводящих мембран.

Внутри установки каталитическая мембрана разделяет вещество на несколько элементов, функционируя как сито для материалов. С его помощью ученые выделяют либо водород, причем со 100%-ной селективностью, либо синтез-газ — смесь газов CO+H2, из которой уже можно получить электрическую и тепловую энергию.

Кроме того, с помощью каталитических мембран можно получать оксиды углерода и водорода, синтезировать метанол и применять их в ряде других процессов в химической промышленности.

По материалам издания «Наука в Сибири», подготовили студенты отделения журналистики ГИ НГУ Артём Васильев, Сергей Боцманов