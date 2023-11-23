Бизнесом УБРиР в Сибири будет руководить Александр Шишкин

Директором по управлению продажами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Сибири назначен Александр Шишкин. В зоне ответственности нового руководителя — организация обслуживания клиентов в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Тюмени и Сургуте, взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти на этих территориях.
Александр Шишкин — юрист по специальности, закончил Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск). Работает в финансовой сфере на менеджерских позициях более 10 лет, имеет опыт трудовой деятельности в крупных федеральных банках как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Прошел несколько программ повышения квалификации, в том числе — в школе управления «Сколково».
«Мы рады приветствовать коллегу в нашей команде, точнее – рады его возвращению, поскольку ранее в течение нескольких лет Александр уже работал в УБРиР, — говорит директор департамента розничного бизнеса банка Сергей Жуков. – Мы присутствуем более чем в 40 регионах страны, поэтому по масштабам являемся федеральной структурой. При этом штаб-квартира УБРиР — в Екатеринбурге, что дает нам понимание потребностей и запросов именно региональных клиентов. У банка серьезные планы по развитию бизнеса, которые подразумевают в том числе повышение эффективности филиальной сети. Сибирь обладает мощным потенциалом в этом отношении и мы уверены, что лидерские качества и разноплановый опыт Александра помогут в достижении наших общих целей».
«Мне нравится амбициозность задач, которые транслирует управленческая команда, недавно пришедшая в УБРиР, — отметил Александр Шишкин. – Новый вызов – это всегда вдохновляюще. Приложу все усилия, чтобы настоящий уральский банк стал по-настоящему своим и для сибиряков!»
Фото предоставлено А.Шишкиным из личного архива
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