Бизнесом УБРиР в Сибири будет руководить Александр Шишкин

Директором по управлению продажами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Сибири назначен Александр Шишкин. В зоне ответственности нового руководителя — организация обслуживания клиентов в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Тюмени и Сургуте, взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти на этих территориях.

Александр Шишкин — юрист по специальности, закончил Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск). Работает в финансовой сфере на менеджерских позициях более 10 лет, имеет опыт трудовой деятельности в крупных федеральных банках как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Прошел несколько программ повышения квалификации, в том числе — в школе управления «Сколково».