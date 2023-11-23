Депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирской области

Заксобрание Новосибирской области в первом чтении приняло региональный бюджет. Он рассчитан на три года. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

В 2024 году дефицит бюджета составит 39,5 миллиардов рублей, из них 25,5 миллиардов – это дефицит по займам. Прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета — 279,976 млрд рублей. Общий объём расходов — 319,446 млрд рублей. На 2025 и 2026 годы бюджет планируется без дефицита. Так в 2025 году доходы и расходы должны уложится в 287,2 миллиарда рублей, а годом позже – 307,4 миллиарда.

Также готово три варианта прогноза: консервативный, целевой и инновационный. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников уточнил, что базовыми являются первые два прогноза.

На следующие три года приоритетом в расходах становится–индексация зарплат бюджетников, защита граждан, получающих соцподдержку и вложения в капитальное строительство.

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