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В Новосибирске опять ищут подрядчика для эко-парка в Оби

  • 23/11/2023, 18:47
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В Новосибирске опять ищут подрядчика для Эко-парка в Оби
С компанией «Завгор» контракт расторгнуть из-за срыва сроков работ.

В Новосибирске объявлен очередной аукцион на определение подрядчика по благоустройству общественной территории эко-парк «Обской» в городе Оби. Информация размещена на сайте госзакупок. Цена контракта — 51,6 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, в перечень работ входят: земляные работы, укрепление откосов, монтаж сетей связи, установка бортового камня, устройство покрытия парковки и усиленного тротуара из асфальтобетона, устройство бетонного основания, электромонтажные работы, устройство покрытия велодорожек из крашенного асфальтобетона, устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, ремонт колодцев подземных сетей, установка водоотводных лотков, мостик.

Это уже повторный аукцион по данному виду работ. Первый был объявлен в июне 2023 года.  Начальная цена контракта тогда составляла 75 млн рублей. На торги было подано три заявки. Победителем признана компания ООО «Завгор», предложившая выполнить работы за 64.1 млн рублей.

3 ноября 2023 года муниципалитет расторг контракт с компанией в одностороннем порядке. В решении об одностороннем отказе от исполнения контракта сказано, что по факту подрядчик не приступил своевременно к исполнению работ по контракту, выполнял работу настолько медленно, что окончание ее к сроку завершения второго этапа — до 15 сентября 2023 года стало явно невозможным.

— Подрядчик не оценил масштаб фронта работ, не закрепил на объекте квалифицированных специалистов, что в результате привело к значительному отставанию от графика, — говорится в документе.

Муниципалитет неоднократно указывал подрядчику на нарушение технологии выполнения работ, о необходимости увеличения количества рабочих и одновременной локации производства по всему объекту. Однако, ситуация не изменилась.

— Срыв сроков по выполнению работ привел к негативным последствиям по выполнению работ смежными подрядчиками <…> Халатное отношение подрядчика к исполнению принятых по контракту обязательств привело к тому, что работы по благоустройству территории Эко-парк «Обской» в городе Оби  будут сорваны, — говорится в заключении.

Напомним, благоустройство эко-парка «Обской» осуществляется на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За победу в конкурсе регион получил 90 млн рублей из федерального бюджета. Площадь благоустройства территории составляет 42 885 кв. метров. Завершение реализации проекта запланировано в 2024 году.

В июне губернатор Новосибирской области раскритиковал работу администрации города Обь по подготовке к проведению конкурса и выразил сомнение в том, что муниципалитет успеет выполнить все работы в 2023 году. Глава Оби Павел Буковинин обещал, что все контракты будут отторгованы до конца 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ в Первомайском сквере.

Фото с официальной страницы администрации города Обь Вконтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : эко-парк Обской эко-парк благоустройство территории


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