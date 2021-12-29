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Бизнесу мало голоса и данных: Tele2 рассказала об итогах 2021 года в корпоративном сегменте

  • 29/12/2021, 16:45
Новости компаний
Два года пандемийных ограничений стимулировали мобильного оператора на создание новых услуг для корпоративного сектора.

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Руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2 Светлана Мороз на встрече с журналистами рассказала об итогах работы компании в B2B-сегменте.

— Второй год у клиентов малого и среднего сохраняет популярность услуга виртуальной АТС. Проводные АТС стоят дорого, а при смене локации требуют оплаты за установку по новому адресу. Облачная АТС лишена этого недостатка. Она не привязана к месту и сразу готова к работе в любом офисе, где начинает работу бизнес. С тех пор как в виртуальной АТС появилась опция записи разговоров, услуга стала еще интереснее для клиентов, — говорит Светлана Мороз.

По ее словам, у клиентов из сектора МСБ пользуется хорошим спросом и услуга «Бизнес CRM». Компаниям, у которых нет своего биллинга, но есть продажи, услуга позволяет их организовать, ставить продавцам задачи, следить за их выполнением, отслеживать конверсию, получать аналитику и ряд других опций. Настроить программу можно под запросы клиента.

Новые ниши

— В прошлом году мы заметили тренд, не связанный с коммуникациями напрямую, но очень заметный в корпоративной среде. И у нас, и у наших клиентов возникли сложности с подбором персонала на массовые линейные позиции. Я вижу две причины. Первая: люди не хотят возвращаться в офисы. Вторая: молодое поколение не склонно активно искать работу, а ждет, когда работа найдет их сама. Отсюда появилась идея услуги «HR-таргет», — рассказывает Светлана Мороз. — В сибирских регионах мы начали предлагать этот сервис в конце прошлого года. Конечно, сначала мы обкатали услугу на своей компании, затем на наших партерах — дилерах фирменной сети салонов, которые не могли найти в салоны связи продавцов-консультантов.

Суть услуги. Клиент задает конкретные требования к персоналу, указывает, сколько нужно закрыть вакансий и сколько SMS-сообщений необходимо разослать, чтобы эти вакансии закрыть. Для более точной выборки целевой аудитории можно вести поиск по нескольким десяткам различных параметров, включая возраст, пол, геолокацию по времени пребывания. Анализ потенциальной аудитории рассылки происходит обезличено. Оператор строит модель поведения потенциального сотрудника и предполагает, что пользователю услуг связи с определенным профилем может быть интересно предложение заказчика. Tele2 помогает составить текст сообщения, добавить в него ссылки на сайт работодателя, контакты и прочее.

— Если есть требования к каким-то определенным знаниям, поиск можно вести среди студентов, которые учатся в вузе, где есть подходящие для работодателя специальности. В период защиты дипломов — май-июнь — такая услуга может оказаться хорошим подспорьем и для молодых специалистов, ищущих первую работу, — уверена Мороз. — Сделав выборку, мы отправляем людям сообщение о том, что есть вакансия в такой-то компании, и даем номер, по которому можно обратиться для трудоустройства. Услуга равно популярна и у небольших компаний, и у средних, и даже у федеральных сетей.

Вместе с развитием big data новыми красками заиграла и привычная многим компаниям услуга «SMS-таргет». Теперь бизнес, опираясь не только на данные геолокации, но и на десятки других параметров, может оповещать своих клиентов, да и более широкую аудиторию. В 2021 году спрос на услугу «SMS-таргет» фактически удвоился.

Сфера применения

Возможности big data для B2B клиентов очень широкие. Tele2 уже выполнила ряд проектов с использованием этой технологии для сибирского бизнеса, и не только.

Вот лишь несколько примеров таких проектов:

— Розничная сеть ищет проходимые места, чтобы открыть новые магазины. «Большие данные» позволяют сделать тепловые карты, на которых четко видны места скопления людей в тот или иной временной промежуток в том или ином месте.

— Торговый центр хочет составить портрет клиентов, чтобы понимать, куда они ходят в ТЦ, в какие дни недели, в какое время и зачем. Это позволяет привлечь нужных арендаторам посетителей и сделать пребывание покупателей в ТЦ более комфортным.

— На горнолыжном курорте Шерегеш хотели понять, кто и откуда приезжает на отдых, потому что наблюдались непонятные спады и подъемы турпотока. Теперь хотят узнать, кто из туристов использует горнолыжную инфраструктур курорта (подъемники и склоны), а кто просто отдыхает.

— Красноярский аэропорт им. Д.А. Хворостовского интересовал вопрос: сколько рейсов и по каким направлениям нужно добавить. Они выясняли, кто выезжает из Красноярска, куда, какими способами передвижения, кроме самолетов, пользуется. Второй запрос от них касался инфраструктуры аэропорта. К Универсиаде были построены огромные площади, важно было наполнить их удобными сервисными точками. В Tele2 компании помогли проанализировать, сколько пассажиров, когда и куда отправляются из аэропорта и какой сопутствующий сервис им нужен.

Новогодние подарки

Самым востребованным из новых сервисов Tele2 накануне Нового года оказался «SMS-таргет». Поэтому новые клиенты компании, которые приобретают услугу «SMS-таргет» до 31 декабря, получат в подарок 10 000 SMS бесплатно. Клиентам, уже пользующимся услугой, телеком-оператор дарит 2022 точно таргетированных SMS, если они пополнят баланс на услугу в размере 5000 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой компании Tele2

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : Светлана Мороз виртуальная АТС Бизнес CRM Tele2 HR-таргет Big Data B2B клиент


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