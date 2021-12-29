Погода в новогоднюю ночь: в Новосибирске будет морозно

— По прогнозу Гидрометцентра России, в новогодние каникулы, то есть в первой декаде января, холодно будет на севере Красноярского края, Ханты-Мансийского округа и Дальнего Востока. В южных территориях Сибири температура ожидается до 4 градусов выше нормы. В Новосибирской области — на 2-3 градуса выше нормы, на Алтае — на 2-4 градуса, в Томске — в пределах многолетних значений, — сообщила на пресс-конференции начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
Преобладающий фон в ночные часы — от -13 до -20 градусов, днем — от -5 до -10. При этом в начале декады и ближе к Рождеству в Новосибирске ожидается небольшое похолодание — ночью от -20 до -25 градусов, местами до -30, днем от -14 до -19 градусов. Волны холода ожидаются во второй половине января
— В новогоднюю ночь в Новосибирске, по прогнозам, будет около -20 – -22 градусов, днем от -15 до -17 градусов, — уточнила Анна Лапчик.
В целом, по данным метеорологов, температура в январе в Новосибирской области ожидается выше нормы на 1 градус. Осадки — в пределах многолетних значений.
Сегодня также о новогодних температурах рассказали аналитики сервиса «Яндекс.Погоды».
— Для создания новогоднего прогноза мы использовали нашу новую технологию Meteum 2.0 — она, к примеру, позволяет лучше прогнозировать осадки в каждом городе в конкретное время суток. В ночь с 31 декабря на 1 января будет ясно. Температура воздуха около −21 градуса, ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с. Утром 1 января температура в городе почти не изменится, ветер ослабнет до 2,5 м/c. Ожидается небольшой снег, — сообщил Александр Ганьшин, руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды».
Фото: pixabay.com автор: 165106
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