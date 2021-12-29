Руководителя «Ритейл Центра» будут судить за неуплату налогов свыше 173 млн рублей

Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Центр», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

— По версии следствия, руководитель общества в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товара, — сообщили в прокуратуре. — В период с 30.09.2016 по 01.06.2018 он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов.

За четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 173 млн. рублей.

За преступление злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Ритейл центр» банкротом летом 2019 года. На тот момент ему было предъявлено более 60 исков на общую сумму свыше 80 млн рублей. Впоследствии количество исков увеличилось почти до 90, а сумма до 0.5 млрд. Руководителем компании был Александр Слободчиков, конкурсным управляющем — Игорь Сухоруков. «Ритейл центр» был оператором сети «Универсамов удачных покупок» основателями которой были Евгений и Виталий Насоленко.