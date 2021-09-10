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Бизнесу могут перекрыть дорогу к контрактам и кредитам

  • 10/09/2021, 12:50
Новости Новосибирска
…из-за несоблюдения требований Целей устойчивого развития и повестки ESG.

Ничего личного — в программу ЦУР и ESG-повестку вмешались деньги:

— Уже начали действовать штрафы за несоблюдение расширенной ответственности производителей.

— Банки ужесточают требования к своим клиентам и партнерам, чтобы не упасть в глобальном ESG- рейтинге из-за большого количества заемщиков, не проводящих мероприятия в рамках ESG-повестки. К примеру, уже не за горами тот день, когда банк откажется заключать договор с поставщиком воды, который не проводит экологические мероприятия, нарушает условия производительности труда и т. д. Иначе ему самому инвесторы перестанут давать деньги.

— С другой стороны, уже сегодня компаниям, реализующим проекты, направленные на улучшение окружающей среды, снижение загрязнения и прочего, банки готовы предоставлять «зеленые» кредиты с более низкой процентной ставкой и на более льготных условиях.

— Крупные компании, заключая договоры подряда со средним и малым бизнесом, также выдвигают требования по соблюдению ESG-повестки. Иначе они сами не смогут получить контракт или кредитование. На ESG-рейтинг влияет вся экосистема не только самой компании, но и ее партнеров: как они работают, какие товары производят, как утилизируют отходы… Малый и средний бизнес, который не сможет предоставить эту информацию в своей нефинансовой отчетности, вскоре не сможет и участвовать в тендерах. Этот бизнес устареет — и с ним будут отказываться работать более крупные заказчики.

— У госструктур пока нет прямой директивы учитывать ESG-повестку, но когда начнет действовать углеродный налог, в России неизбежно появятся рейтинги регионов, городов по устойчивому развитию. По оценкам экспертов, в горизонте 3-5 лет в госконтрактах по 223-ФЗ и 44-ФЗ появятся обязательные требования по ESG-повестке.

О том, как вписаться в ESG-повестку устойчивого развития, вовремя подготовиться к изменениям, как не потерять партнеров и найти новые ниши для роста — на Первой Сибирской конференции по целям устойчивого развития.  Она пройдет в Новосибирске 16 сентября.

Фото: pixabay.com автор: AbsolutVision

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги :

ЦУР
Сибирская конференция по устойчивому развитию
ESG-повестка


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