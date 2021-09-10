В Новосибирске уничтожат 100 литров алкогольной продукции

Судебные приставы-исполнители Кировского района Новосибирска передали на уничтожение более 100 литров алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

— Алкоголь, в количестве 193 бутылки был изъят в ходе проверки магазина правоохранительными органами. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», —говорится в сообщении.

Суд назначил коммерсанту наказание в виде административного штрафа 50 тысяч рублей, с конфискацией алкогольной продукции.

Конфискованная продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих законность нахождения ее в обороте. Судом принято решение, что данная продукция подлежит уничтожению, для чего судебными приставами конфискованный алкоголь передан представителям ОАО «Росспиртпром».