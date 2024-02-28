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Благодаря сознательным гражданам энергетики пресекли хищение более 365 млн кВт*ч

  • 28/02/2024, 09:00

В борьбе с незаконным потреблением электроэнергии специалисты АО «РЭС» используют множество методов и способов выявления недобросовестных потребителей.

Благодаря сознательным гражданам энергетики пресекли хищение более 365 млн кВт*чОдин из эффективных инструментов – обращения сознательных граждан, сообщающих о хищениях энергоресурса. По итогам 2023 года энергетики отметили положительную динамику по активности жителей региона, что в том числе обусловлено действием на территории Новосибирской области программы поощрений за подтвердившиеся факты энерговоровства.

Напомним, что этот механизм поощрения действует в компании с 2020 года. За каждое подтвержденное сообщение о хищении электроэнергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) или от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов).

В течение 2023 года в АО «РЭС» поступило 226 сообщений от активных граждан. По результатам проверок энергетики пресекли незаконное потребление электроэнергии общим объемом более 365 млн кВт*ч. С начала действия программы авторам подтвердившихся сообщений энергетики уже выплатили более 185 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Важно помнить, что получить вознаграждение можно, только подав обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании в разделе «Сообщить о хищении» или направив письменное заявление в адрес компании. Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения энергоресурса. Информацию можно сообщить в АО «РЭС» любым удобным способом:

  • оставить сообщение на автоответчике телефона доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнить форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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