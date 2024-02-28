Новосибирские высокотехнологичные бренды участвуют в конкурсе «Знай наших»

Фонд «Сколково», который выступает партнером Конкурса, определит ТОП-100 финалистов в этой номинации и предоставит им годовую программу поддержки развития бизнеса, а трое победителей получат право стать резидентами Сколково по программе fast-track.

Компания LIAN из Новосибирска продвигает на российский рынок экологически чистую технологию геотермального отопления, в основе которой лежит использование тепловой энергии Земли. Её можно получать круглый год из земных недр, поскольку на глубине 30 метров даже в самую холодную зиму температура превышает нулевые значения. Таким образом, тепло не производится, а лишь доводится до нужных показателей, что значительно удешевляет обогрев жилища.

«Для нас важно победить в конкурсе, потому что мы уверены, что российские производители сегодня — это важный потенциал для роста экономики нашей страны. Такие конкурсы и победы в них дают компаниям дополнительную веру в собственное дело и государство», — говорят создатели бренда в своей конкурсной заявке.

Биотехнологическая марка Soloways, вооружившись последними достижениями медицинской науки, создает персональные биологически активные вещества. Её создатели рассчитывает, что победа в Конкурсе ускорит продвижение их продукции, направленной на улучшение здоровья населения.

Решение схожих задач от участия в «Знай наших» ожидает еще одна высокотехнологичная компания из Новосибирска— MyGenetics. С 2013 года она занимается разработкой ДНК-тестов и составлением рекомендаций по здоровью на основе их расшифровки.

«Для нас важно, чтобы как можно больше людей узнали о своих генетических особенностях и выбрали свой индивидуальный образ жизни, который поможет избежать заболеваний, позволит сохранить активность и спокойствие», — подчеркивают конкурсанты.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» был запущен в 2022 году в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени» и стал всероссийской площадкой для «раскрутки» локальных торговых марок в масштабах страны. Победители первого конкурса получили внушительный пакет преференций от организаторов и партнеров проекта и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и свой доход. Больше 1 тыс. участников повысили узнаваемость своих брендов в медиа, получили доступ к маркетплейсам и крупнейшим торговым сетям.

Организаторами Конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор ВЭБ.РФ. В этом году на него заявилось 12 тыс. брендов из всех регионов страны. По сравнению с прошлым годом число участников выросло вдвое.