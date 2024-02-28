Наталья Пинус решила сложить с себя полномочия депутата горсовета Новосибирска

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус написала заявление о снятии депутатских полномочий. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Пинус была депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу в течение 8 лет.

При этом Наталья Пинус отметила, что в «наших реалиях договороспособность — это скорее минус, чем плюс». Точкой невозврата для нее, как депутата стала отмена выборов мэра в Новосибирске.

— Новые реалии, в которых мы все оказались, требуют чего-то большего, чем просто добрые намерения, активная позиция и договороспособность ради эффективной работы депутата, — сообщила Пинус. — Для меня это разрушительно. Я решила уйти.

Напомним, в сентябре стало известно, что Наталья Пинус продает свое имущество в Новосибирске.