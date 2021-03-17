25 марта 2021 года с 14:00 до 16:00 (время новосибирское) информационно-аналитический портал Infopro54.ru проведет онлайн-конференцию «Благотворительность-2021: устойчивое сотрудничество бизнеса, власти и НКО в новых реалиях».

Конференция пройдет в партнерстве с региональным представительством Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, при поддержке Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области, Общественной палаты Новосибирской области, Фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив».

Задачи онлайн-конференции:

Популяризация принципов устойчивого развития бизнеса, благотворительности и добровольчества в регионах.

Содействие развитию совместных благотворительных проектов с участием бизнеса, власти и НКО.

В ходе конференции планируется обсудить следующие темы:

Совместная работа некоммерческих организаций, бизнеса и власти по развитию благотворительности и добровольчества в условиях пандемии.

Цифровизация, технологии и инновации как инструмент развития благотворительности.

Стратегия развития добровольчества и благотворительности в регионах.

Оценка эффективности благотворительных организаций.

Тренды благотворительности в 2021 году.

В дискуссии примут участие представители органов государственной власти Новосибирской области, курирующие вопросы социального развития и добровольчества, Общественной палаты НСО, благотворительных фондов и некоммерческих организаций, а также компаний, реализующих волонтерские и благотворительные проекты в регионе.

Среди заявленных спикеров — представители Русфонда, Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», информационно-аналитического Центра развития гражданских инициатив, ассоциации «Интеграция», благотворительного фонда «Солнечный город», компаний «Филип Моррис Интернэшнл», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и др.

Для участия предлагаем зарегистрироваться по ссылке:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsduuqqTwuHN1rvRpxrzfBojK4SkS3IOW0