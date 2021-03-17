Закон о лесах ограничит бизнес на годы вперед

Губернатор Новосибирской области высказался в поддержку недавно принятого областного закона об особо охраняемых природных территориях.

— Разрешение там жилищного строительства — это градостроительное преступление, при том что история части проектов, которые реализуются сегодня на этой территории, начинается за 10—15 лет от сегодняшнего времени, — говорит Травников. — Чтобы в будущем этого не допускать, чтобы наши последователи не показывали пальцем в нашу сторону, был принят закон. Он ограничивает возможность деятельности на целых территориях не только сегодня, но и в будущем, потому что имеет статус областного закона. Я его полностью поддерживаю и благодарю и Андрея Ивановича Шимкива, и депутатов Заксобрания. Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

По словам главы региона, этот закон позволит ограничить аппетиты отдельных потенциальных застройщиков не только в настоящее время, но и в более отдаленной перспективе.

Напомним, что в первую очередь действие законопроекта направлено, по мнению его разработчиков, на сохранность Заельцовского бора, который признан природным парком как на территории Новосибирска, так и на территории охватываемых им районов области.

— Понятно желание некоторых бизнесменов на этих территориях построить жилые комплексы, — говорит губернатор. — Но это чревато трудностями. Во-первых, это ущерб рекреационной составляющей. С другой стороны, там не предусмотрены дороги, магистрали. Там не зарезервированы участки под детсады, школы. В рамках госпрограммы модернизации первого звена и строительства поликлиник мы ни в коем случае не предусматривали там строительство каких-то медицинских учреждений. Эти территории не предполагаются к обеспечению мощностями коммунальных сетей.

Однако стоит отметить, что не все областные депутаты высказались в поддержку нового закона. В частности, по мнению депутата заксобрания Якова Новоселова, к моменту принятия законопроект, во-первых, не был доработан, во-вторых, мог ущемлять права и интересы собственников жилья, уже проживающих в пределах данных территорий.