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Два жителя Новосибирска, выманившие деньги у предпринимателя, предстанут перед судом

  • 17/03/2021, 16:35
Автор: Марина Санькова
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Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве под видом оказания юридических услуг.

По сообщению Следственного управления СКР по региону, фигуранты обвиняются по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, в период с марта 2019 по февраль 2020 года к обвиняемым за юридической помощью обратился собственник земельных участков на территории Дзержинского района Новосибирска.

Помощь требовалась, чтобы оформить документы, устраняющие нарушения требований законодательства, на основании которых строения на земельных участках признаны самовольными постройками.

— Обвиняемые убедили собственника земельных участков в необходимости передать им денежные средства в размере 747 500 рублей якобы для передачи должностным лицам. В действительности они намеревались денежные средства присвоить себе, — сообщает пресс-служба следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ, в настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Фото: pixabay.com автор: qimono

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело следственный комитет Мошенники


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