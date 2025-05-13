Благотворительный Зелёный Марафон охватит девять городов Сибири

Около 9000 сибиряков подали заявки на участие в двенадцатом благотворительном Зелёном Марафоне, запланированном на 31 мая 2025 года. Соревнования состоятся в девяти сибирских городах, включая Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Абакан и Горно-Алтайск. Наибольший интерес к Зелёному Марафону проявили жители Новосибирска, где было зарегистрировано свыше 2500 участников.

В Новосибирске местом проведения марафона станет парк «Арена», расположенный по адресу: ул. Немировича-Данченко, 162Б. Участникам будут предложены дистанции в 4,2 км и 10 км, а также предусмотрены специальные забеги для детей и людей с ограниченными возможностями. Для участия необходимо предоставить медицинское заключение. Кроме того, на территории мероприятия будет организована возможность сдать нормативы ГТО.

Участие в марафоне бесплатное, однако при регистрации участники могут сделать добровольное пожертвование. Компания Сбер увеличит собранную сумму вдвое и направит её в фонд «Вклад в будущее» для поддержки развития инклюзивного образования в России.

Регистрация на Зелёный Марафон открыта до 26 мая на официальном сайте мероприятия.

0+