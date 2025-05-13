Volvo отзывает автомобили из-за неисправности

У некоторых автомобилей Volvo возникла проблема: при включении задней передачи на экране вместо изображения с камеры заднего вида появляется сообщение об ошибке «Камера временно недоступна».

Проблема затронула 10 моделей с 2021 по 2025 годы выпуска:

C40;

S60;

S90;

V60;

V60 Cross Country;

V90;

V90 Cross Country;

XC40;

XC60;

XC90.

Владельцев машин пригласят в сервис Volvo для бесплатного ремонта. Но проверить, подходит ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно.

Напомним, что ранее АВТОВАЗ также начал отзывную кампанию. Она касается 47 139 автомобилей, проданных с октября 2021 по август 2023 года.

Под отзыв попали 24 408 LADA Largus и 22 731 LADA Vesta. На этих машинах отсутствует блок управления системой ЭРА-ГЛОНАСС, который нужен для вызова экстренных служб.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд. Однако завоз машин с пробегом растет более быстрыми темпами.