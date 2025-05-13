Volvo отзывает автомобили из-за неисправности

У некоторых автомобилей Volvo возникла проблема: при включении задней передачи на экране вместо изображения с камеры заднего вида появляется сообщение об ошибке «Камера временно недоступна».
Проблема затронула 10 моделей с 2021 по 2025 годы выпуска:
Владельцев машин пригласят в сервис Volvo для бесплатного ремонта. Но проверить, подходит ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно.
Напомним, что ранее АВТОВАЗ также начал отзывную кампанию. Она касается 47 139 автомобилей, проданных с октября 2021 по август 2023 года.
Под отзыв попали 24 408 LADA Largus и 22 731 LADA Vesta. На этих машинах отсутствует блок управления системой ЭРА-ГЛОНАСС, который нужен для вызова экстренных служб.
Ранее редакция сообщала о том, что в апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд. Однако завоз машин с пробегом растет более быстрыми темпами.
Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru