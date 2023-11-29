Блогер Милана Хаметова из Новосибирска появится в шоу «Союзмультфильма»

Блогер и певица Милана Хаметова из Новосибирска поучаствует в шоу студии «Союзмультфильм». Хаметову показали в первом тизере программы «Мульт и Ёлка».

Всего будет порядка 32 эпизодов. Также отмечается, что зрители смогут принять участи в шоу при помощи интерактивной технологии.

Милане Хаметовой будет отведена роль гида в цифровом пространстве для маленьких зрителей.

Напомним, что не давно блогер и певица приезжала в Новосибирск с концертом. В тот момент новосибирцы могли увидеть огромную толпу подростков в торговом центре «Мега». После этого Милана провела фан-встречу с поклонниками.

Ранее редакция сообщала о том, что 13-летняя школьница из Новосибирска стала ведущей на федеральном музыкальном канале.