13-летняя школьница из Новосибирска стала ведущей на федеральном музыкальном канале

13-летняя блогер Милана Хаметова сегодна проведёт «МУЗ-ТВ Чарт» на телеканале МУЗ-ТВ. Об этом сообщает пресс-служба канала. Сама Милана призналась, что давно мечтала попробовать себя в роли ведущей. Юная звезда понадеялась, что сможет развивать этот опыт и дальше.

1 июня на МУЗ-ТВ можно будет посмотреть телеприветы детей из разных уголков страны и их самые любимые клипы в специальном выпуске «ЯНАМУЗТВ.ДЕТИ».

Милана Хаметова – российская модель, инста-блогер, блогер в Тик Ток и самая юная участница дома тиктокеров «Супер Хаус» с 21 августа 2020 года. Её модельная карьера началась с трёх лет.

Ранее редакция сообщала о том, что нога 17-летней жительницы Новосибирска застряла между прутьями решетки.