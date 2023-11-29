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Деятельность АО «РЭС» по подключению «Сибирь-Арены» отмечена губернатором

  • 29/11/2023, 10:54

В конце ноября 2023 года состоялось награждение руководителей и сотрудников АО «РЭС», принимавших непосредственное участие в работе по технологическому присоединению спортивного объекта федерального масштаба – «Сибирь Арены».

Деятельность АО «РЭС» по подключению «Сибирь-Арены» отмечена губернаторомПодводя итоги первых месяцев работы после сдачи многофункционального спортивного комплекса, Андрей Кокорин — директор ГКУ НСО «Арена», подведомственного Минстрою региона, отметил высокое качество работ по обеспечению объекта электроэнергией, выполненных компанией «Региональные электрические сети». Андрей Игоревич поблагодарил сотрудников компании, участвовавших во всех этапах подготовки объекта, а также подчеркнул ту высокую ответственность, с которой энергетики подходили к решению вопросов электроснабжения на всех стадиях строительства «Сибирь Арены».

В завершение мероприятия представитель Минстроя НСО вручил благодарственные письма от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — персональные всем отличившимся работникам АО «РЭС», а также общее — для всего коллектива компании. В них глава региона выразил благодарность за созидательный труд и заслуги в реализации проекта по строительству Многофункциональной ледовой арены, а также отметил профессионализм и требовательное отношение к делу новосибирских энергетиков.

Напомним, что новая ледовая арена общей мощностью более 7 мегаватт стала одним из масштабных проектов по технологическому присоединению к ресурсоснабжающей инфраструктуре за последние несколько лет. АО «РЭС» были выполнены работы по строительству 7,5 км кабельных линий электропередачи, установлен распределительный пункт, а также выполнена реконструкция на подстанции 110 кВ Горская с заменых силовых трансформаторов на большую мощность. Суммарный объем инвестиций в строительство электросетей для комплекса «Сибирь Арена» превысил 110 млн рублей.

Кроме того, в конце прошлого года энергетики буквально за 2 недели выполнили комплекс работ по оформлению технологического присоединения нового парка, в т.ч. разработали схему электроснабжения, выдали технические условия и заключили договор для подключения объектов парка «Арена».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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