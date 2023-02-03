Блогеры в Новосибирске поделились секретами и брендовыми идеями

Известные блогеры Новосибирска на конференции «Фабрики блогеров России» — «Брендовые идеи»— рассказали о том, как применять различные фишки взаимодействия с подписчиками, а также партнерами на практике, и что нужно делать, чтобы не потеряться.

Изучай аудиторию

— Чтобы продвигать какой-то товар или услугу, вы должны понимать, а нужны ли они вашей аудитории. Для этого вы необходимо четко мониторить настроение и интересы своих подписчиков, — рекомендует Кристина Саламатова, основатель сибирской академии НЛП-тренеров, бизнес-коуч, психолог, блогер.

Она напомнила, что эмоции создают действия, а действия — результат, поэтому эмоции можно очень эффективно использовать в продажах.

— Классический пример: нужно представить, какую пользу покупка товара может принести человеку и что он упустит, если его не приобретет. Если у себя в голове вы будете это понимать, то совершенно по-другому станете рассказывать о своем товаре. Необязательно это говорить физически, но на уровне тела вы будете передавать такой посыл, — уточняет Саламатова.

Напоминай о себе

Сейчас мы живем в век информации, и она генерируется постоянно, в больших количествах, поэтому для блогеров, как и других категорий предпринимателей, тоже есть риск потеряться среди прочих игроков своего рынка. А значит, нужно постоянно напоминать о себе, чтобы привлекать новых бизнес-партнеров, подписчиков, а также удерживать имеющуюся аудиторию.

Блогер, основатель рекламного агентства «Точка» Евгения Титаева предложила развивать личный бренд с мерчем как способ выделиться из масс:

Нужно всегда ходить в своем мерче. Это привлекает внимание как к вашей персоне, так и к объекту, который вы носите.

Если вы записываете какое-либо видео, нужно использовать якорь — любой предмет с личным мерчем, привлекающий внимание.

Нужно дарить подарки с мерчем на различных мероприятиях.

Делать коллаборации.

Можно продавать различные популярные вещи со своим маленьким логотипом.

Общайся с подписчиками

Во время локдауна люди стали активнее пользоваться различными сервисами и охотнее оставлять отзывы, поэтому возросла важность получения обратной связи и анализа полученной информации. Блогер, копирайтер и SMM-специалист Кристина Николаева рекомендовала выбрать два-три сервиса, в которых будете стабильно отвечать на отзывы клиентов (всего в Новосибирские работают около 36 подобных сервисов):

— Перед отправкой ответа нужно тщательно проанализировать последствия его размещения, варианты развития событий. Очень важно помнить, что ответы должны быть максимально вежливыми и аргументированными. Если проблема действительно была, то лучше предоставить доказательства ее устранения: документы, фото или видео. Если же отзыв действительно некорректен, то вы вправе добиваться его удаления, — подчеркивает эксперт.

Не ленись учиться

Даже при применении всего вышеперечисленного добиться успеха невозможно без постоянного обновления имеющихся у вас навыков и знаний.

— Главный навык будущего — это умение учиться. При этом сегодня найти действительно полезную информацию в том огромном массиве данных, который появляется в интернете, очень сложно. В результате далеко не каждый может самостоятельно собраться, аккумулировать нужную ему информацию и разложить ее по полочкам, — отмечает Татьяна Зейбель, блогер, профориентолог и наставник в профессии для подростков.

Она рекомендует выстраивать личную образовательную траекторию, а также разработать свою формулу эффективности:

— Формула эффективности — это уверенность в возможном успехе, средства для возможного успеха и действия.

Резюмируя итоги встречи, ведущие предложили новосибирским блогерам и предпринимателям чаще встречаться, обсуждать тренды, находки и болевые точки рынка. Эта информация может быть интересна не только уже состоявшимся блогерам, но и тем, кто только начинает свой путь в этой сфере.

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