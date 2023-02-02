На участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье

— Расширения ГПНТБ (Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения РАН) только за счет федеральных денег сегодня добиться не получится из-за изменения принципа финансирования проектов (Ранее министр сообщал, что основным требованием и условием участия федерального финансирования в реализации проекта является привлечение к его реализации рыночных партнеров. — Ред.). Любой запрос в федеральный бюджет должен подкрепляться региональными инвестициями и привлечением коммерческого партнера, — сообщил на брифинге министр науки и инноваций Новосибирской области Вадим Васильев.

Он уточнил, что уже около двух месяцев министерство ведет проработку механизма финансирования проекта.

— Сейчас обсуждаются концептуальные предложения с девелоперами, составляется мастер-план, по поводу того, как добавить площадей ГПНТБ за счет бизнеса. Чтобы бизнес зашел в проект, ему нужны квадратные метры, — уточнил министр. — Участок за ГПНТБ большой, и он позволяет не только построить второе здание библиотеки, но и возвести отдельно стоящий жилой дом. К сожалению, не всегда нам удается найти таких людей, которые за счет собственных средств финансируют подобные проекты, как, например, в НГУ (Виктор Харитонин, председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт» в 2021 году подарил НГУ 4 млрд рублей. — Ред.).

Как ранее редакции комментировал собственник группы «Мета» Владимир Мартыненков, площадку в 300-500 метрах от станции метро «Октябрьская» вполне можно назвать новосибирским вариантом Манхэттена, где застройщики могут реализовывать очень амбициозные проекты. В частности, именно в этой локации сейчас активно строятся дома высотой более 30 этажей.

Напомним, в феврале 2019 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и Росимущество приняли решение об изъятии земли на улице Восход в Новосибирске. Речь шла об участке площадью 0,83 га в Октябрьском районе за ГПНТБ, где планировалось построить вторую очередь библиотеки. Этот проект был включен в план развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Тем не менее участок был передан агентству ДОМ.РФ под жилищное строительство. ГПНТБ оспаривала это решение в судах. В итоге участок был снят с торгов.

В июле 2022 года правительство Новосибирской области сообщило, что участок площадью 8398 кв. м по адресу ул. Восход, 15 снова выделен Территориальным управлением Росимущества под строительство второй очереди ГПНТБ, предусмотренное проектом «Академгородок 2.0». Существующее книгохранилище библиотеки заполнено на 98%, его оставшиеся резервы будут использованы в течение двух лет. Новый корпус будет работать круглосуточно. Здесь установят оборудование компактного хранения, автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий и интеллектуальную систему управления всеми системами жизнеобеспечения по технологии «умный дом». В корпусе также разместятся зоны коворкинга, мультимедийный центр, отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей, детский технопарк, цифровые лаборатории, студии видео- и звукозаписи, конгресс-центр, уточнялось в сообщении.

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ) построена в 1966 году. Это информационный центр федерального значения и государственный универсальный депозитарий Сибири и Дальнего Востока. По количеству ресурсов библиотека стала одним из крупнейших универсальных хранилищ в России. Собранный фонд редких книг и рукописей — один из важнейших памятников российской культуры. Сегодня ГПНТБ включает в себя пять надземных этажей и четыре подземных, предназначенных для книгохранилища.

Ранее редакция сообщала о том, что в районе станции метро «Октябрьская» могут построить небоскреб в 60 этажей.