Рекламодателям

На участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье

  • 02/02/2023, 15:24
Автор:
дом за ГПНТБ
Если девелопер согласится принять участие в возведении нового здания библиотеки.

— Расширения ГПНТБ (Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения РАН) только за счет федеральных денег сегодня добиться не получится из-за изменения принципа финансирования проектов (Ранее министр сообщал, что основным требованием и условием участия федерального финансирования в реализации проекта является привлечение к его реализации рыночных партнеров. — Ред.). Любой запрос в федеральный бюджет должен подкрепляться региональными инвестициями и привлечением коммерческого партнера, — сообщил на брифинге министр науки и инноваций Новосибирской области Вадим Васильев.

Он уточнил, что уже около двух месяцев министерство ведет проработку механизма финансирования проекта.

— Сейчас обсуждаются концептуальные предложения с девелоперами, составляется мастер-план, по поводу того, как добавить площадей ГПНТБ за счет бизнеса. Чтобы бизнес зашел в проект, ему нужны квадратные метры, — уточнил министр. — Участок за ГПНТБ большой, и он позволяет не только построить второе здание библиотеки, но и возвести отдельно стоящий жилой дом. К сожалению, не всегда нам удается найти таких людей, которые за счет собственных средств финансируют подобные проекты, как, например, в НГУ (Виктор Харитонин, председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт» в 2021 году подарил НГУ 4 млрд рублей. — Ред.).

Как ранее редакции комментировал собственник группы «Мета» Владимир Мартыненков, площадку в 300-500 метрах от станции метро «Октябрьская» вполне можно назвать новосибирским вариантом Манхэттена, где застройщики могут реализовывать очень амбициозные проекты. В частности, именно в этой локации сейчас активно строятся дома высотой более 30 этажей.

Напомним, в феврале 2019 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и Росимущество приняли решение об изъятии земли на улице Восход в Новосибирске. Речь шла об участке площадью 0,83 га в Октябрьском районе за ГПНТБ, где планировалось построить вторую очередь библиотеки. Этот проект был включен в план развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Тем не менее участок был передан агентству ДОМ.РФ под жилищное строительство. ГПНТБ оспаривала это решение в судах. В итоге участок был снят с торгов.

новости Новосибирска

Научная библиотека Новосибирска отбила участок, который забирали под жилищное строительство

В июле 2022 года правительство Новосибирской области сообщило, что участок площадью 8398 кв. м по адресу ул. Восход, 15 снова выделен Территориальным управлением Росимущества под строительство второй очереди ГПНТБ, предусмотренное проектом «Академгородок 2.0». Существующее книгохранилище библиотеки заполнено на 98%, его оставшиеся резервы будут использованы в течение двух лет. Новый корпус будет работать круглосуточно. Здесь установят оборудование компактного хранения, автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий и интеллектуальную систему управления всеми системами жизнеобеспечения по технологии «умный дом». В корпусе также разместятся зоны коворкинга, мультимедийный центр, отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей, детский технопарк, цифровые лаборатории, студии видео- и звукозаписи, конгресс-центр, уточнялось в сообщении.

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ) построена в 1966 году. Это информационный центр федерального значения и государственный универсальный депозитарий Сибири и Дальнего Востока. По количеству ресурсов библиотека стала одним из крупнейших универсальных хранилищ в России. Собранный фонд редких книг и рукописей — один из важнейших памятников российской культуры. Сегодня ГПНТБ включает в себя пять надземных этажей и четыре подземных, предназначенных для книгохранилища.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в районе станции метро «Октябрьская» могут построить небоскреб в 60 этажей.

Макет библиотеки — из группы правительства Новосибирской области «ВКонтакте»

551

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска новое здание ГПНТБ дом за ГПНТБ


Спецоперация на Украине

Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации
30/01/23 10:27
Суперкомпьютер в Новосибирске

Для создания суперкомпьютера институты СО РАН призывают объединиться

Это позволит привлечь в проект федеральное финансирование.
Читать статью >>
Станция метро Спортивная

Строительство «Спортивной» в завершающей стадии

Сейчас проходит экспертиза документации объекта.
Читать статью >>
выборы главы Сузунского района

Определены ответственные за назначение будущего главы Сузуна

Конкурсная комиссия должна оценить кандидатов.
Читать статью >>
Кадры для промышленных предприятий

В промышленности идет жесткая «охота за головами»

Рабочих из Новосибирска активно переманивают в Питер и Москву, а новосибирские предприятия «пылесосят» районы, соседние регионы и Дальний Восток.
Читать статью >>

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

Региональную поддержку инновациям будут оказывать по новому принципу

02/02/2023, 17:36

В Толмачево построят павильон прибытия для пассажиров Евразийского экономического союза

02/02/2023, 17:00

Международный товарооборот Сибири в 2022 году снизился на 8%

02/02/2023, 16:56

Для создания суперкомпьютера институты СО РАН призывают объединиться

02/02/2023, 16:50
Популярное

Заявления на биометрические загранпаспорта перестали принимать

02/02/2023, 18:08

Советы россиянам, планирующим поездку в Черногорию в 2023 году

02/02/2023, 16:22

Как правильно пожарить шашлык и сжечь листву на даче

02/02/2023, 14:13
Новости компаний

Финансисты рекомендуют совершать платежи по ВЭД в национальных валютах

02/02/2023, 16:46

Группа ВТБ: россияне в январе сократили потребительскую активность

02/02/2023, 16:43

«Ростелеком» построил цифровую среду в новосибирских школах

02/02/2023, 12:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска