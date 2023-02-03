В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медработников на четверть

Депутат Госдумы Иван Сухарев уверен, что именно таким образом удастся поддержать медработников с целью сокращения дефицита кадров в сфере медицины, передает RT.
Соответствующее письмо уже направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Иван Сухарев отметил, что недавно бушевавшая пандемия ковида показала то, как важна и востребована работа медиков. А также она обнажила острый недостаток медицинского персонала в клиниках страны.
И данная проблема до сих пор не является решенной, уточнил парламентарий.
По данным статистики, дефицит среднего медперсонала в РФ составляет около 50 тыс. человек, врачей – 26 тыс. человек.
Сухарев сослался на сообщение профсоюза работников здравоохранения России о дефиците специалистов, который может быть равен 30%, и подчеркнул, что это приводит к значительному увеличению нагрузки на действующих врачей.
В соответствии со всем вышесказанным, депутат предложил рассмотреть возможность повышения на четверть размера маткапитала для семей, где один или оба родителя трудятся в системе здравоохранения.
Ранее редакция сообщала, что за фиктивные сделки с маткапиталом грозит уголовная ответственность.
Фото: pexels.com — Creation Hill
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