В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медработников на четверть

Депутат Госдумы Иван Сухарев уверен, что именно таким образом удастся поддержать медработников с целью сокращения дефицита кадров в сфере медицины, передает RT.

Соответствующее письмо уже направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Иван Сухарев отметил, что недавно бушевавшая пандемия ковида показала то, как важна и востребована работа медиков. А также она обнажила острый недостаток медицинского персонала в клиниках страны.

И данная проблема до сих пор не является решенной, уточнил парламентарий.

По данным статистики, дефицит среднего медперсонала в РФ составляет около 50 тыс. человек, врачей – 26 тыс. человек.

Сухарев сослался на сообщение профсоюза работников здравоохранения России о дефиците специалистов, который может быть равен 30%, и подчеркнул, что это приводит к значительному увеличению нагрузки на действующих врачей.

В соответствии со всем вышесказанным, депутат предложил рассмотреть возможность повышения на четверть размера маткапитала для семей, где один или оба родителя трудятся в системе здравоохранения.

Ранее редакция сообщала, что за фиктивные сделки с маткапиталом грозит уголовная ответственность.

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