Бобры затопили село и оставили без света две деревни под Новосибирском

Из-за плотины, которую построили бобры, река изменила свое русло и затопила село, а у еще две деревни остались без электричества. Об этом сообщает администрация Искитимского района.

Четвероногие труженики построили несколько плотин в Искитимском районе. Сооружения были возведены на реке Грязнюшка. Местные жители говорят, что своими действиями бобры вернули реку в старое русло.

Из-за этого вода пошла в низины вдоль единственной дороги, соединяющей деревню Старососедово с районным центром. Возникла угроза подтопления автомобильного пути.

― Мы начали бить тревогу, потому что это единственная дорога, которая соединяет Старососедово с районным центром. Здесь проходит школьный маршрут. Единственная связная ниточка с большим миром, ― отметила Елена Загоскина, глава Легостаевского сельсовета.

Дорожники попытались разрушить плотину и отвести воду от дороги, но это оказалось не так легко. Техника увязла в трясине.

― Возможно даже плывуны были, потому что экскаватор моментально ушел. Вытаскивали болотоходом и таким же экскаватором, ― говорит Игорь Тимошенко, начальник участка.

Вода также подмыла опору ЛЭП, что в свою очередь обесточило два села на несколько часов. Уже ночью была решена проблема со светом в селах.

На данный момент строительные сооружения бобров разрушены, а вода отведена.

Под постом администрации люди эмоционально обсуждают произошедшее.

Фото: Салаирское ДРСУ

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