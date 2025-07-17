«Простите, я — безмозговый баран»: бойца поп-ММА, назвавшего соперника «русской свиньёй», лишили гражданства

Азербайджанского спортсмена Джавида Рзаева, выступавшего в поп-ММА, лишили российского гражданства после инцидента с оскорблением российского бойца Артура Кулинского. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области. Речь о скандальном инциденте на турнире в июле 2024 года, когда Рзаев нахамил своему сопернику, назвав его «русской свиньёй».

Позже спортсмен публично извинился, назвав себя «безмозговым бараном».

— Я допустил непозволительную ошибку, хочу извиниться перед всей Россией и всеми, чьи чувства я задел. Я дурак, безмозговый баран. Буду пытаться заслужить вашего прощения своими поступками. Это не оправдание, но я был после боя, на эмоциях, пропускал много ударов. Я очень раскаиваюсь. Я очень надеюсь, что вы меня простите, — сказал он под видеозапись.

После того как Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Рзаева, он стал часто становиться участником конфликтов и драк. Так, к двум годам принудительных работ Рзаева приговорил суд в Энгельсе в минувшем апреле. Его признали виновным в хулиганстве с применением насилия после инцидента в ноябре 2024 года. В одном из ночных клубов города диджей отказался ставить музыку по просьбе спортсмена, у них произошел конфликт, в результате которого Рзаев нанес оппоненту около 15 ударов по телу и голове.

Следующим ЧП в биографии спортсмена стал июльский конфликт на турнире по кулачным боям, когда после победы над россиянином Сергеем Приходько азербайджанский боец вступил в перепалку с Артуром Кулинским.

3 июля 2024 года Федерация бокса России подала в Генпрокуратуру РФ заявление по поводу оскорбительных слов Рзаева. Уже на следующий день Федерация бокса России пожизненно отстранила скандалиста.

Официальное уведомление о лишении гражданства Рзаев получил от сотрудника ФСБ с формулировкой «за действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность страны».

В настоящий момент по решению суда боец находится на принудительных работах. Из России его не депортировали.

Ранее в Саранске силовики задержали иностранного специалиста, возомнившего себя крутым блогером. Под прицел правоохранителей мигрант попал после того, как видео с его оскорблениями в адрес местных жителей и обещаниями всех изнасиловать в извращённой форме стали предметом обсуждения в Сети и вызвали шквал негодования у общественности. «Смельчаком» оказался 29-летний Бехруз (сам себя называет Бехой) — студент медицинского факультета родом из Узбекистана. По классике при задержании вся его отвага испарилась и он с перепугу обмочился прямо в штаны.

Как следствие «безудержной отваги» стало лишение Бехи вида на жительства, отчисление из университета и высылка на родину.