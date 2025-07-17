Мастер-классы по рисованию от «Сибантрацита»

Уроки живописи провела преподаватель Линевской детской художественной школы Екатерина Коневская. Первое занятие прошло на базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних центра «Вера» в р.п. Линево.

Сначала ребята прослушали небольшой вводный урок. Преподаватель рассказала, как работать с гуашью, и в чем ее отличие от других красок, как правильно держать кисти и делать мазки. А после перешли к практике. Детям предложили изобразить теплый закат и летающих на его фоне стрекоз. Преподаватель рисовала, а дети повторяли за ней.

Ребята быстро вошли в роль художников. Еще бы! Ведь все необходимые для этого атрибуты были перед ними: настоящий мольберт, краски, палитра, кисти. Внимательно слушая советы преподавателя, дети справились с заданием всего за один час.

Юные художники остались в восторге от результата своих трудов. Семилетняя Маша призналась, что не ожидала такой замечательной картины:

«Я очень люблю рисовать, могу каждый день этим заниматься. Но такого красивого рисунка у меня еще ни разу не получалось. Мне очень понравился этот мастер-класс. Было бы здорово, если бы Екатерина Михайловна пришла к нам еще раз».

Для организаторов мастер-классов было важно, чтобы этот творческий проект охватил самые разные возрастные группы. Поэтому следующее занятие по живописи «Сибантрацит» провел для представителей старшего поколения в деревне Ургун.

Участники мастер-класса с нетерпением ждали гостей и радушно встретили их в уютном помещении Совета ветеранов. Преподаватель Екатерина Коневская поставила перед ними не менее интересную и на первый взгляд сложную задачу – изобразить ночной пейзаж у реки.

«Глаза боятся, а руки делают», — сказали художники и принялись за дело. Мазок за мазком, и чистый лист превратился в градиентное небо, которое плавно уходит в водную гладь.

Пока «ургунские мастера» писали свои картины, они вспоминали стихи и напевали песни, мысли о которых навевал получающийся пейзаж. За увлекательной работой и веселыми разговорами время пролетело незаметно. Каждый участник мастер-класса получил массу положительных эмоций.

Женский коллектив художников разбавлял Виктор Осипов, на мастер-класс он пришел вместе с супругой: «Когда предложили поучаствовать, ни минуты не сомневался. Уже и не вспомню, когда в последний раз брал кисти в руки. Мы прекрасно провели время, отдохнули всей душой. Спасибо «Сибантрациту», что не забывают нас, пенсионеров, и организовывают нам такой интересный досуг».

По словам председателя Совета ветеранов деревни Ургун Ольги Сапрыкиной, угольная компания местных пенсионеров без внимания не оставляет:

«Нас возили в театры в город Новосибирск, проводили творческие конкурсы. Весной работники «Разреза Колыванского» нам очень помогли с уборкой территории у Совета ветеранов. В прошлом году компания выделила средства на ремонт нашего помещения. Теперь мы можем здесь собираться, общаться, решать насущные вопросы и проводить вот такие замечательные мастер-классы».

На этом творческий проект «Сибантрацита» не закончится. Угольная компания планирует и дальше проводить мастер-классы по живописи на территории Искитимского района, помогая раскрывать жителям свои таланты и творческие способности.