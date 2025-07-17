Рэпера Элджея предложили сделать почётным жителем Новосибирска

В Новосибирске местный житель предложил сделать рэпера Элджея, уроженца города, почётным жителем. Мужчина, сам музыкант, назвал Элджея одним из самых известных артистов России, который вырос в столице Сибири.

— Благодаря своему творчеству он внёс весомый вклад в музыкальную индустрию страны и популяризацию Новосибирска как города, в котором рождаются современные культурные явления, — написал в обращении к властям города Юрий Турцев изданию Om1 Новосибирск.

Турцев отметил, что Элджей добился многого:

миллионы прослушиваний на цифровых платформах;

признание на международной арене;

участие в благотворительных инициативах;

улучшение имиджа города среди молодёжи.

Новосибирец считает, что вклад Элджея в культуру и современную музыку заслуживает высокой общественной оценки.

Элджей — российский рэпер, поп-исполнитель и актёр дубляжа, родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Работает в жанрах хип-хоп, танцевальная музыка, поп, поп-рэп и дип-хаус.

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