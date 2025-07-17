Рэпера Элджея предложили сделать почётным жителем Новосибирска

В Новосибирске местный житель предложил сделать рэпера Элджея, уроженца города, почётным жителем. Мужчина, сам музыкант, назвал Элджея одним из самых известных артистов России, который вырос в столице Сибири.
— Благодаря своему творчеству он внёс весомый вклад в музыкальную индустрию страны и популяризацию Новосибирска как города, в котором рождаются современные культурные явления, — написал в обращении к властям города Юрий Турцев изданию Om1 Новосибирск.
Турцев отметил, что Элджей добился многого:
Новосибирец считает, что вклад Элджея в культуру и современную музыку заслуживает высокой общественной оценки.
Ранее редакция сообщала о том, что рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2026 год. Причина переноса не уточняется.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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