Бойцы батальона «Вега» из Новосибирска попали в сюжет RT

Батальон «Вега» попал в эфир RT прямо на передовой. На данный момент «Вега» базируется по Кременной. Об этом сообщает RT.

Батальон оказывает огневую поддержку и атакует противника при помощи дронов. Бойцы говорят, что передвигаться приходится тихо для того, чтобы на переполох живых птиц не прилетели уже металлические. Также они рассказали, что используют весь своей арсенал, а также изготавливают свои самодельные снаряды для дронов. Противник же применяет против бойцов кассетные боеприпасы.

— Мы постоянно шумим, и они по нам шумят. Это еще нормально и спокойно. Бывает еще хуже, когда по нам начинают работать. А самая большая пакость — это кассетный боеприпас, — признался боец.

На момент записи он также признался, что в этот день, скорее всего, будут работать дроны.

— Все зависит от погоды. Сегодня погода будет ясной, — рассказал боец.

Ранее редакция сообщала о том, что спецназовец из Новосибирска, вернувшись с СВО, стал журналистом.