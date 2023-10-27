Бердский электромеханический завод изменяет структуру активов

На рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «БЭМЗ», которое пройдет 30 октября, вынесено предложение об утверждении проекта договора о присоединении ООО «Электроприборы-БЭМЗ» к АО «БЭМЗ». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия информации.

— Присоединение осуществляется в связи с производственной и технологической целесообразностью — это просто изменение структуры. Все люди будут трудоустроены. Ни одни человек без работы не останется. Мало того, нам нужны кадры, и мы готовы принять несколько десятков человек сейчас и в будущем, — рассказал редакции Infopro54 генеральный директор АО «БЭМЗ» Василий Юрченко.

По его словам, «Электроприборы-БЭМЗ» продолжит работу по основному профилю, при этом ассортимент выпускаемой продукции на предприятии будет расширяться.

По данным Seldon.Basis, ООО «Электроприборы-БЭМЗ» создано в 2023 году, занимается производством бытовых электрических приборов На предприятии работает более 130 человек. 100% владельцем компании является АО «Бердский электро-механический завод». Директор — Андрей Кончев. Уставный капитал — 100 тыс рублей, выручка в 2022 году — 288 млн рублей (-11%), чистый убыток — 124 тыс руб (-101%) Прибыль упала за последний год отчетности из-за снижения эффективности производства, уточняется на сайте раскрытия информации.

Ранее редакция сообщала о том, что Бердский электромеханический завод проведет модернизацию за 550 млн рублей.