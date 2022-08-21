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Боковой порез колеса — что делать?

  • 21/08/2022, 06:21
Любые повреждения автомобильной шины могут спровоцировать последствиям и повлиять на безопасность вождения и устойчивость транспортного средства на дороге.

Некоторые проколы шины можно починить самостоятельно, но при боковом порезе шины рекомендуем обратиться в сервис https://zoon.ru/msk/autoservice/type/shinomontazh/.

Опасность боковых порезов

Пользоваться транспортным средством с порезом в шине не очень безопасно. В процессе езды с боковым порезом образовывается грыжа, которая может взорваться и шина лопнуть. Если своевременно не обратиться в сервис, существует высокая вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие.

При боковом повреждении только опытный специалист может определить опасность ситуации и характер прокола, который необходимо починить. В некоторых ситуациях можно обойтись ремонтом, в других понадобится полноценная замена покрышки.

Для ремонта и сохранения защитных свойств шины, а также предотвращения негативных последствий, необходимо использовать профессиональное оборудование.

Разновидности бокового пореза шин

В зависимости от типа повреждения колес, есть ситуации, которые можно отремонтировать, и те, которые восстановить невозможно.

На ремонт влияет размер повреждения. При проколе шины сбоку продольным образом диаметром не более 35 миллиметров, возможен ремонт. При более серьезном повреждении потребуется замена рамы.

При поперечном проколе колеса ремонт возможен при диаметре повреждения не более 25 миллиметров.

Боковой порез является серьезной проблемой и требует аккуратного профессионального подхода. Мастера автосервиса Zoon справятся с любым повреждением.

Преимущества выездного шиномонтажа

Выездной шиномонтаж Zoon имеет ряд преимуществ:

  • владельцу транспортного средства нет необходимости ожидания очереди в СТО, мастера выезжают на место сразу после обращения;
  • возможность выполнения ремонта по любому адресу в любое время, самостоятельно приезжать в автосервис для проведения ремонтных работ не требуется;
  • быстрота выполнения диагностики и работы.

Выездной шиномонтаж помогает существенно сэкономить время, при этом стоимость работ практически не отличается от услуг стандартного сервисного центра.

Следует учитывать, что реставрация резины, даже проведенная специалистами при соблюдении технологий, не восстановит первоначальные свойства и качества каркаса, соответственно ездить на такой резине необходимо очень аккуратно.

Кроме того, следует учитывать, что при восстановлении автопокрышки, перед эксплуатацией транспортного средства стоит произвести обкадку. Чтобы не допустить негативных последствий, не рекомендуется движение на высокой скорости.

Фото с сайта Freeimages.com

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