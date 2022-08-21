Птицеводство в регионе сегодня нерентабельно

Отрасль птицеводства на территории Новосибирской области испытывает трудности в части рентабельности собственной продукции. Она реализуется по ценам ниже себестоимости. Об этом глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Почему растут цены на яйца и мясо птицы Яйцо при себестоимости 6 руб./шт. или 60 руб./дес. уходит по 40 руб./дес., — сообщает министр. — То есть у предприятий формируются убытки. По одной из крупных птицефабрик это 160 млн рублей за первое полугодие, по другой птицефабрике, тоже крупного яичного направления (не буду называть юрлица) — около 30 млн в месяц. Конечно, это большая проблема. Мы работаем над установлением справедливых цен на производимую продукцию. Буквально 3-4 недели назад снижение было на 15% по ценам птицефабрик на мясо бройлера. Мы должны обеспечить какой-то минимальный уровень рентабельности по мясу птицы.

В то же время, как отмечает Евгений Лещенко, отрасль в настоящее время наращивает поголовье птицы.

— По поголовью птицы имелись колебания, фиксировалась просадка, особенно по 2021 году, — говорит министр. — Были проблемы с сохранением поголовья, сокращения на отдельных предприятиях, в том числе по причине массового отравления кормами. Но в 2022 год мы вошли с очень неплохой динамикой. Сейчас существенные приростные показатели как по поголовью, так и по объемам производства яйца и мяса птицы. У нас примерно равное соотношение птицы мясного и яичного направления.

По информации минсельхоза Новосибирской области, общий объем поголовья птицы составил 7,7 млн голов (по 3,8 млн яичного и бройлерного направления), в планах на 2022-й — 8,1 млн (по 4 млн каждого направления соответственно).

Напомним, что цены на яйца в сетях розничной торговли в региональном правительстве взяли на контроль весной текущего года в преддверии возможного предпасхального ажиотажа. До этого специалисты ФАС фиксировали повышение цен на этот продукт.

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