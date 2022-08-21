Птицеводство в регионе сегодня нерентабельно

Отрасль птицеводства на территории Новосибирской области испытывает трудности в части рентабельности собственной продукции. Она реализуется по ценам ниже себестоимости. Об этом глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС.
В то же время, как отмечает Евгений Лещенко, отрасль в настоящее время наращивает поголовье птицы.
— По поголовью птицы имелись колебания, фиксировалась просадка, особенно по 2021 году, — говорит министр. — Были проблемы с сохранением поголовья, сокращения на отдельных предприятиях, в том числе по причине массового отравления кормами. Но в 2022 год мы вошли с очень неплохой динамикой. Сейчас существенные приростные показатели как по поголовью, так и по объемам производства яйца и мяса птицы. У нас примерно равное соотношение птицы мясного и яичного направления.
По информации минсельхоза Новосибирской области, общий объем поголовья птицы составил 7,7 млн голов (по 3,8 млн яичного и бройлерного направления), в планах на 2022-й — 8,1 млн (по 4 млн каждого направления соответственно).
Напомним, что цены на яйца в сетях розничной торговли в региональном правительстве взяли на контроль весной текущего года в преддверии возможного предпасхального ажиотажа. До этого специалисты ФАС фиксировали повышение цен на этот продукт.
Ранее редакция сообщала о рентабельности поставок сельхозпродукции, реализуемой на экспорт.
Фото pixabay — 2092512
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