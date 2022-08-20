Многие кондитерские компании перешли на производство более дешевых конфет

— Настроения в отрасли разные. Импорт кондитерского сырья сейчас переживает определенные проблемы из-за нестабильного курса валюты, по которому идут расчеты с поставщиками пищевых добавок. Цены на сырье увеличиваются также из-за повышения стоимости логистики по некоторым товарам из Европы, поставки по которым еще совершаются, — комментирует ситуацию на рынке пищевых добавок директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Пересмотр цен на готовую продукцию во 2-м квартале 2022 года, по его словам, негативно сказался на рынке сбыта России, а повышение цен снизило продажи. Торговые сети обычно контрактуют поставки готовой продукции на год, но, в связи с нестабильностью курса, производители не могут позволить себе сейчас такой длительный период контрактации, дабы не нести убытков, которые и так имеются из-за курсовых разниц (на закупаемое сырье, в том числе пищевые добавки).

— Многие крупные производители перешли на производство более дешевых конфет, а именно увеличили выпуск карамели, замещая этим объемы выпуска шоколада. Одновременно с этим, международные аналитические отчеты, в частности по какао-продуктам, указывают, что спрос на какао останется стабильным в течение 2022-2023 г.г. за счет исторически низких цен в валюте (особенно с поправкой на инфляцию), поддерживающих спрос, — констатирует Новак. — Важно также отметить, что в связи с уходом с российского рынка крупных поставщиков какао-продуктов, образуется некий дефицит, делая нас бенефициаром, так как мы завозим какао-продукты из Малайзии и Индонезии.

Что же касается российских производителей напитков, молочных продуктов и мороженого, которые также являются покупателями пищевых добавок, то по его наблюдению, эти компании продолжают выпускать весь ассортимент с незначительными корректировками. По некоторым сырьевым товарам (крахмал, красители, стабилизационные системы) у них также есть перебои, есть проблемы и с упаковкой — все это сказывается на выпуске готовой продукции.

Направление HoReCa наращивает объемы продаж, и Петр Новак наблюдает рост во всех товарных категориях, которые его компания продает на этом рынке. Сфера общепита, по его мнению, будет показывать быстрое восстановление после ограничений в пандемию.

— В целом создается ощущение, что крупные и средние производители прошли адаптацию, и лишь небольшое количество производств закрылись. Мы ожидаем, что оставшиеся игроки увеличат свои доли за счет покинувших рынок компаний, но некоторые малые предприятия закроются — у кого-то не хватит оборотных средств, у кого-то гибкости для поддержания деятельности в период постоянных колебаний цен и перебоев с поставками ингредиентов и сырья, — прогнозирует глава «СЕЛЛ-Сервис».

По его мнению, производство продуктов питания будет переживать очередной виток бурного развития. Появится много аналогов ушедших импортных товаров, что приведет в повышенному интересу к таким компаниям как «СЕЛЛ-Сервис». Последние июльские отчеты ритейлеров (X5, «Лента», «Магнит») указывают на рост выручки во 2-м квартале на 18,6%-39%, и компании считают, что спрос на продукты питания, включая сферу общепита все же будет расти. Снижение покупательской способности россиян приведет к перераспределению расходов в пользу питания и развлечений, к которой также можно отнести сферу общепита (HoReCa).

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональный рынок Сибири и Дальнего Востока с 12-летним опытом работы. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность более, чем в 50 регионах России, а также в странах ближнего зарубежья: Казахстан, Республика Беларусь, Армения.

По материалам финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».