Более 1 650 многоквартирных домов отремонтировано в Новосибирске с 2014 года

В 2019 году в Новосибирске капитально отремонтируют 518 домов, в том числе установят почти 200 лифтов, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, за время реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (реализуется в Новосибирске с 2014 года) в городе капитально отремонтировано более 1650 домов.

Отмечается, что отношение жителей к программе капремонта многоквартирных домов меняется. Об этом можно судить по показателю собираемости взносов в Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области, который на сегодня достиг почти 90-процентного порога. Однако для полноценной реализации программы необходимо довести этот показатель до абсолютного. Как подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников, с таким уровнем собираемости сроки капитального ремонта каждого десятого дома могут отодвигаться.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области