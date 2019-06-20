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Новосибирцы стали меньше искать работу в банковской сфере

На одно предложение претендуют примерно три соискателя.
  • 20/06/2019, 13:01
Новосибирцы стали меньше искать работу в банковской сфере

Пять лет назад банковская сфера входила в тройку лидеров по количеству вакансий. Сегодня в Новосибирске самое большое количество вакансий относится к следующим сферам: «Продажи» (28%), «Информационные технологии» (19%) и «Производство» (11%), сообщили в пресс-службе сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

— На данный момент, «Банки, инвестиции, лизинг» занимают девятую строчку по количеству предложений с долей в 7%, а динамика вакансий с начала года в Новосибирске составила +2%. Для сравнения: общий рост предложений в нашем городе +21%. А самые востребованные специалисты в сфере – менеджеры по продаже финансовых продуктов и привлечению клиентов, — отметили аналитики HeadHunter.

Отмечается, что снижение активности работодателей, не могло не отразиться на интересе соискателей: рост вакансий составил всего + 5%, а на одно предложение претендуют примерно три соискателя (всего по Новосибирску 6 соискателей на место).

Средняя зарплата, которую предлагают компании соискателям, желающим работать в банках, составляет 36 900 рублей, 38 300 – сегодня среднее вознаграждение по Новосибирску на весну.

— Банковская сфера во многом стала первооткрывателем по автоматизации процессов. С одной стороны, отделения банков продолжают открываться, пусть и не в таком количестве, как несколько лет назад, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. — А с другой – сотрудников для обслуживания банковских операций уже столько не нужно. Тут мы наглядно можем увидеть ответ на вопрос, заменят ли нас роботы? Да, во многих процессах, которые можно автоматизировать, заменят.Сейчас это поняли многие соискатели: если еще несколько лет назад в банковской сфере была высокая конкуренция за место, то сейчас на место претендуют всего три кандидата. То есть, ситуация уже явно не в пользу работодателя».

Где сейчас работают те, кто когда-то трудился в банке, но сменил работу? 22% сегодня работают в «Бухгалтерии», 11% в продажах.

— Далеко не все соискатели остались «офисным персоналом», например, 1% кандидатов с опытом работы в банке, сегодня ищет работу в сфере «Рабочий персонал», а 4% в «Спорт, фитнес, салоны красоты, — добавляет Елана Таращук.

Исследование проводилось с 11 по 18 июня 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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