Дорожники планируют отремонтировать федеральные дороги Новосибирской и Омской областей досрочно

Дорожники стремятся завершить ремонт досрочно, чтобы обеспечить бесперебойный проезд для транзитного транспорта. На всех объектах действует многоступенчатая система контроля качества работ и материалов, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

Так, на участке трассы Р-255 «Сибирь» км 41-45 в Мошковском районе Новосибирской области объем выполнения работ к середине июня превысил запланированный в четыре раза. Капитальный ремонт здесь ведут с применением технологии холодного ресайклинга: при устройстве основания дорожной одежды используется материал старого покрытия с добавлением цементного раствора. Это позволяет получить прочный слой при сравнительно небольших затратах. Покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22 обеспечит максимальную защиту от образования колейности и других дефектов. По аналогичной технологии выполняется капитальный ремонт участка км 108-123 в Болотнинском районе, переходящего с 2018 года. Здесь на данный момент выполнено работ на 50% сверх запланированного объема.

Существенное перевыполнение зафиксировано на участке капитального ремонта Р-254 «Иртыш» км 1248-1260 в Убинском районе Новосибирской области, где применяется технология объемного проектирования асфальтобетонной смеси, а также на участке этой же дороги км 1136-1146 в Барабинском районе. В Омской области с опережением графика в два раза ремонтируют участок трассы А-320 км 95 – 116 и путепровод на 811 км Южного обхода Омска на трассе Р-254 «Иртыш». На остальных объектах программы ремонта в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях темпы работ соответствуют запланированным.

Отмечается, что контроль качества на объектах ремонта федеральной дорожной сети в постоянном режиме отслеживают специалисты лаборатории ФКУ «Сибуправтодор», службы строительного контроля заказчика и подрядчика.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»