 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Дорожники планируют отремонтировать федеральные дороги Новосибирской и Омской областей досрочно

На некоторых объектах программы ремонта темпы работ опережают плановые в несколько раз.
  • 20/06/2019, 12:48
Дорожники планируют отремонтировать федеральные дороги Новосибирской и Омской областей досрочно

Дорожники стремятся завершить ремонт досрочно, чтобы обеспечить бесперебойный проезд для транзитного транспорта. На всех объектах действует многоступенчатая система контроля качества работ и материалов, сообщили в пресс-службе  ФКУ «Сибуправтодор».

Так, на участке трассы Р-255 «Сибирь» км 41-45 в Мошковском районе Новосибирской области объем выполнения работ к середине июня превысил запланированный в четыре раза. Капитальный ремонт здесь ведут с применением технологии холодного ресайклинга: при устройстве основания дорожной одежды используется материал старого покрытия с добавлением цементного раствора. Это позволяет получить прочный слой при сравнительно небольших затратах. Покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного  асфальтобетона ЩМА-22 обеспечит максимальную защиту от образования колейности и других дефектов. По аналогичной технологии выполняется капитальный ремонт участка  км 108-123 в Болотнинском районе, переходящего с 2018 года. Здесь на данный момент выполнено работ на 50% сверх запланированного объема.

Существенное перевыполнение зафиксировано на участке капитального ремонта Р-254 «Иртыш» км 1248-1260 в Убинском районе Новосибирской области, где применяется технология объемного проектирования асфальтобетонной смеси, а также на участке этой же дороги км 1136-1146 в Барабинском районе. В Омской области с опережением графика в два раза ремонтируют участок трассы А-320 км 95 – 116 и путепровод на 811 км Южного обхода Омска на трассе Р-254 «Иртыш». На остальных объектах программы ремонта в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях темпы работ соответствуют запланированным.

Отмечается, что контроль качества на объектах ремонта федеральной дорожной сети в постоянном режиме отслеживают специалисты лаборатории ФКУ «Сибуправтодор», службы строительного контроля заказчика и подрядчика.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»

Популярное с сайта

Более 1 650 многоквартирных домов отремонтировано в Новосибирске с 2014 года

Более 1 650 многоквартирных домов отремонтировано в Новосибирске с 2014 года

20/06/2019, 12:53
В 2019 году в городе отремонтируют 518 домов.
Более 3,5 тысяч новосибирцев ограничен выезд за границу из-за долгов по налогам

Более 3,5 тысяч новосибирцев ограничен выезд за границу из-за долгов по налогам

20/06/2019, 12:44
Общий размер задолженности по имущественным налогам физических лиц в регионе по состоянию на 1 июня составляет 2,3 млрд рублей.
Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Путин назначил новых судей в Новосибирской области

20/06/2019, 12:39
Соответствующий указ президент РФ подписал 19 июня.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

20/06/2019, 14:40

ТОСЭР в Линево обрастает сателлитами

20/06/2019, 14:20

132 научных проекта из Новосибирской области утверждены к финансированию на 2019 год

20/06/2019, 14:17

Александр Сумин покинул пост директора МКУ «Горзеленхоза»

20/06/2019, 14:08

Новосибирцы стали меньше искать работу в банковской сфере

20/06/2019, 13:01

Более 1 650 многоквартирных домов отремонтировано в Новосибирске с 2014 года

20/06/2019, 12:53

Более 3,5 тысяч новосибирцев ограничен выезд за границу из-за долгов по налогам

20/06/2019, 12:44

Путин назначил новых судей в Новосибирской области

20/06/2019, 12:39

МТС и СИТРОНИКС будут сотрудничать в реализации цифровой составляющей нацпроектов

20/06/2019, 11:27

Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 17%

20/06/2019, 11:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска