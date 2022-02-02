Более 1 млн кв. м малоэтажного жилья появится под Новосибирском в рамках проектов комплексного освоения территории

В Новосибирской области на федеральных землях, вовлеченных в оборот ДОМ.РФ, будет построено более 1 млн кв. м жилья. Об этом на круглом столе «Комплексное развитие территорий: от теории к практике» в рамках «Сибирской строительной недели» рассказал директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Андрей Балук.

— С 2008 года по поручению правительства России мы занимаемся вовлечением в оборот неиспользуемых федеральных земель. Подготовленные специалистами ДОМ.РФ участки передаются инвесторам через аукционы разного формата под строительство жилья или комплексное развитие территорий. В результате, застройщики снижают издержки, получая возможность вложить дополнительные средства в создание инфраструктуры для жителей будущих районов, — отметил Андрей Балук.

По словам спикера, в настоящее время на вовлеченных ДОМ.РФ участках в Новосибирской области общей площадью более 498 га в рамках комплексной застройки реализуются 5 проектов с общим градпотенциалом более 1 млн кв. м малоэтажного жилья.

Как уточнили редакции в пресс-службе ДОМ.РФ, эти площадки расположены за границами крупных городских центров. В частности, при поддержке ДОМ.РФ идет активное развитие прилегающих территорий в Новосибирском и Искитимском районах Новосибирской области.

— Строительные компании ООО «ДАР», ООО «Жилищная инициатива», ООО «Промтехцентр» и ООО «Малоэтажное строительство «Мичуринский» в рамках федерального закона № 161-ФЗ получили землю для реализации проектов малоэтажной жилой застройки, на которой уже построено 330 тыс. кв. м жилья и еще будет возведено 746 тыс. кв. м., — говорится в ответе, полученном редакцией.

Еще два проекта комплексного освоения на территории 25,9 га полностью завершены, введено в эксплуатацию 140 тыс. кв. м жилья. ООО «Передвижная механизированная колонна – 59» осуществлена застройка по ул. Копейкина в г. Куйбышев, в рабочем поселке Краснообск Новосибирского района ООО СЗ «АКД» построен жилой комплекс «Бавария».

Напомним, ранее сообщалось, что собственник барнаульской компании «Жилищная инициатива» планирует построить коттеджный поселок около микрорайона «Фламинго» на левом берегу Оби. Общая площадь проекта составит около 35 га. В планах застройщика было создание не менее 500 домов. «Малоэтажное строительство «Мичуринский» еще в 2010 году анонсировало строительство поселка под Бердском. Речь шла о территории 228 га в Искитимском районе, где планировалось построить около 290 тыс. кв. метров жилья эконом-класса. ООО «ДАР» занимается строительством коттеджных поселков «Березки». По «Промтехцентру» информации о размещении малоэтажной застройки в открытом доступе нет.

В соответствии с долгосрочным планом развития ДОМ.РФ до 2030 года, с применением различных механизмов Института развития в целом по России должно быть построено не менее 100 млн кв. м жилья.