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За сутки в Новосибирской области зарегистрированы почти 1000 новых случаев коронавируса

  • 02/02/2022, 16:10
Автор:
новости Новосибирска
В областном Минздраве просчитали продолжительность пятой волны ковида. Однако новые ограничения анонсировать не торопятся.

Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области в рамках пятой волны будет продолжаться еще, как минимум, 2 недели. Такой итог подсчетов, сделанных на основании опыта предыдущих волн и мировых тенденций, озвучила замглавы областного Минздрава Елена Аксенова, отвечая на вопросы депутатов горсовета Новосибирска на заседании постоянной комиссии по социальной политике.

У предыдущих волн было 8 недель роста, потом 4-6 плато, потом снижение, говорит Елена Аксенова. У нас сейчас вторая неделя роста. По аналогии с другими странами и данными, которые у нас есть из открытых источников, пятая волна будет более стремительна в геометрической прогрессии, но с низким инкубационным периодом и с быстрым выздоровлением. Поэтому, думаю, в течение последующих 23 недель будем, скорее всего, расти, причем расти достаточно прилично. Цифры оперштаба увеличиваются практически на сотню ежедневно.

Что касается новых возможных ограничительных мер, анонсированных в начале текущей недели руководителем областного управления Роспотребнадзора Александром Щербатовым и губернатором области Андреем Травниковым, то пока их в антикоронавирусном штабе еще не обнародовали. Напомним, что к текущим ограничениям в виде допуска по QR-коду на культурные, спортивные мероприятия, в салоны красоты, массажные и спа-салоны, заведения общепита с начала недели добавился перевод на дистанционное обучение школьников среднего звена. Как долго будет продолжаться дистант для школьников, замминистра не сообщает.

Я бы рада сама ответить на этот вопрос как мама школьника, который занимается дома, но не могу это гарантировать все будет зависеть от распространения заболеваемости, говорит Елена Аксенова. Если будет дальнейшее распространение, штаб рассмотрит и другие ограничительные меры на территории области. Учитывая рост детской заболеваемости в разы, совершенно правильным было решение штаба о переводе обучения на дистант для разобщения школьников.

При этом, продолжают учиться начальные классы и одиннадцатиклассники, ученики малокомплектных школ и учреждений допобразования.

Школьники, переведенные на дистант, продолжают контактировать в учреждениях допобразования, говорит депутат горсовета Екатерина Шалимова. Процент организованных детей у нас достаточно высокий, многие дети посещают такие учреждения, в которых общаются, контактируют, и процесс заражения заболевшим ребенком здорового имеет место. Может, есть смысл ограничить контакты и отправить на дистанционный формат и учреждения дополнительного образования, нежели продлевать дистанционное обучение в общеобразовательных учреждениях? Или на 2 недели ограничить все контакты, чтобы не продлевать дистанционное обучение?

Расширение перечня выведенных на дистант за счет воспитанников кружков и секций, как следует из ответа руководителя городского антиковидного штаба, вице-мэра Новосибирска Валерия Шваркоппа, вряд ли будет.

Все работающие в отрасли образования против дистанта, говорит вице-мэр. Что касается допобразования, то что вы будете делать с детьми, круглосуточно находящимися дома? Почему среднее звено на дистанте? Среди всех заболевших 62% учащиеся 5-10 классов. Кроме того, мы выполняем поручение президента по бесплатному питанию. Мы уже вернули более миллиарда рублей, которые предполагалось затратить на питание детей, не посещавших школу по болезням и по дистанту. Это и педагоги, которые болели, и которым фонд соцстрахования возместил заработную плату.

По данным Роспотребнадзора на 2 февраля, за сутки в Новосибирской области зарегистрированы 996 новых случаев коронавируса. Для сравнения: на 1 февраля — 715.

По информации регионального штаба по противодействию коронавирусу, в настоящий момент на стационарном лечении находятся 2,7 тысячи человек, из них в отделениях реанимации 221 пациент, на ИВЛ 30 пациентов. Завершили вакцинацию 1,4 млн человек. Вакцинированы 272 ребенка. Коечный фонд развернут в 52 медицинских организациях 4,3 тысячи коек. В результате перепрофилирования детских медучреждений область дополнительно получила 330 коек. На территории области развернуты 24 ПЦР-лаборатории. Ежедневно проводится от 9 до 16 тысяч тестов. На базе поликлиник действуют 339 ковид-бригад.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : пятая волна коронавируса пандемия ограничения власть


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