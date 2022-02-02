За сутки в Новосибирской области зарегистрированы почти 1000 новых случаев коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области в рамках пятой волны будет продолжаться еще, как минимум, 2 недели. Такой итог подсчетов, сделанных на основании опыта предыдущих волн и мировых тенденций, озвучила замглавы областного Минздрава Елена Аксенова, отвечая на вопросы депутатов горсовета Новосибирска на заседании постоянной комиссии по социальной политике.

— У предыдущих волн было 8 недель роста, потом 4-6 — плато, потом снижение, — говорит Елена Аксенова. — У нас сейчас вторая неделя роста. По аналогии с другими странами и данными, которые у нас есть из открытых источников, пятая волна будет более стремительна в геометрической прогрессии, но с низким инкубационным периодом и с быстрым выздоровлением. Поэтому, думаю, в течение последующих 2—3 недель будем, скорее всего, расти, причем расти достаточно прилично. Цифры оперштаба увеличиваются практически на сотню ежедневно.

Что касается новых возможных ограничительных мер, анонсированных в начале текущей недели руководителем областного управления Роспотребнадзора Александром Щербатовым и губернатором области Андреем Травниковым, то пока их в антикоронавирусном штабе еще не обнародовали. Напомним, что к текущим ограничениям в виде допуска по QR-коду на культурные, спортивные мероприятия, в салоны красоты, массажные и спа-салоны, заведения общепита с начала недели добавился перевод на дистанционное обучение школьников среднего звена. Как долго будет продолжаться дистант для школьников, замминистра не сообщает.

— Я бы рада сама ответить на этот вопрос как мама школьника, который занимается дома, но не могу это гарантировать — все будет зависеть от распространения заболеваемости, — говорит Елена Аксенова. — Если будет дальнейшее распространение, штаб рассмотрит и другие ограничительные меры на территории области. Учитывая рост детской заболеваемости в разы, совершенно правильным было решение штаба о переводе обучения на дистант для разобщения школьников.

При этом, продолжают учиться начальные классы и одиннадцатиклассники, ученики малокомплектных школ и учреждений допобразования.

— Школьники, переведенные на дистант, продолжают контактировать в учреждениях допобразования, — говорит депутат горсовета Екатерина Шалимова. — Процент организованных детей у нас достаточно высокий, многие дети посещают такие учреждения, в которых общаются, контактируют, и процесс заражения заболевшим ребенком здорового имеет место. Может, есть смысл ограничить контакты и отправить на дистанционный формат и учреждения дополнительного образования, нежели продлевать дистанционное обучение в общеобразовательных учреждениях? Или на 2 недели ограничить все контакты, чтобы не продлевать дистанционное обучение?

Расширение перечня выведенных на дистант за счет воспитанников кружков и секций, как следует из ответа руководителя городского антиковидного штаба, вице-мэра Новосибирска Валерия Шваркоппа, вряд ли будет.

— Все работающие в отрасли образования — против дистанта, — говорит вице-мэр. — Что касается допобразования, то что вы будете делать с детьми, круглосуточно находящимися дома? Почему среднее звено на дистанте? Среди всех заболевших 62% — учащиеся 5-10 классов. Кроме того, мы выполняем поручение президента по бесплатному питанию. Мы уже вернули более миллиарда рублей, которые предполагалось затратить на питание детей, не посещавших школу по болезням и по дистанту. Это и педагоги, которые болели, и которым фонд соцстрахования возместил заработную плату.

По данным Роспотребнадзора на 2 февраля, за сутки в Новосибирской области зарегистрированы 996 новых случаев коронавируса. Для сравнения: на 1 февраля — 715.

По информации регионального штаба по противодействию коронавирусу, в настоящий момент на стационарном лечении находятся 2,7 тысячи человек, из них в отделениях реанимации — 221 пациент, на ИВЛ — 30 пациентов. Завершили вакцинацию 1,4 млн человек. Вакцинированы 272 ребенка. Коечный фонд развернут в 52 медицинских организациях — 4,3 тысячи коек. В результате перепрофилирования детских медучреждений область дополнительно получила 330 коек. На территории области развернуты 24 ПЦР-лаборатории. Ежедневно проводится от 9 до 16 тысяч тестов. На базе поликлиник действуют 339 ковид-бригад.