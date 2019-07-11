Более 1 млрд руб. заявленного к уплате НДФЛ должны перечислить новосибирцы

За 6 месяцев 2019 года налогоплательщиками области представлено 212 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ (в том числе для получения налогового вычета). Это почти на 20 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Общая сумма к уплате в бюджет по сроку 15 июля 2019 года по представленным декларациям составляет более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что законодательством не предусмотрено направление налогоплательщикам уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации.

В УФНС напомнили, что НДФЛ нельзя уплачивать с помощью единого налогового платежа физического лица. Единый налоговый платеж физического лица – это средства, перечисляемые гражданином добровольно в бюджет с помощью одного платежного поручения, только для уплаты имущественных налогов (налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов).

На суммы НДФЛ за 2018 год, уплаченные после 15 июля 2019 года, в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.

В обязательном порядке декларация по форме № 3-НДФЛ представляется до 30 апреля:

индивидуальными предпринимателями, применяющими общую систему налогообложения;

частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет и др.;

физическими лицами, получившими доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех (пяти) лет, от сдачи квартир в аренду, в виде выигрышей, в порядке дарения имущества и пр.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области