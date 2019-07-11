В июне в Росреестре зарегистрировано более 5 тысяч ДДУ

В июне 2019 года в Росреестре Новосибирской области было зарегистрировано 5057 договоров долевого участия в строительстве. Это наибольший показатель за весь 2019 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне текущего года управлением зарегистрировано 26 договоров участия в долевом строительстве, по которым участниками долевого строительства внесены денежные средства на счет эскроу.

Отмечается, что количество договоров, зарегистрированных управлением в июне текущего года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с количеством зарегистрированных в июне 2018 года договоров долевого участия – 2102 договора. В июне 2017 года было зарегистрировано 2213 договоров, это также более чем в 2 раза меньше, чем в июне 2019 года.

Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщиков в июне текущего года составило 2176 договоров, на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 2219 договоров.

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