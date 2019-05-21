Более 1 млрд задолжали за газ теплоснабжающие организации Новосибирской области

Просроченная задолженность за природный газ всех потребителей Новосибирской области составила 1,47 млрд рублей (на 01.05.2019). Наиболее проблемной категорией потребителей остаются теплоснабжающие организации, задолженность которых за год выросла на 28% и превысила 1 млрд рублей. С окончанием отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал ограничивать (частично либо полностью) подачу газа теплоснабжающим организациям, систематически нарушающим договорные условия оплаты и не предпринимающим действенных мер по решению проблемы, сообщила пресс-служба поставщика газа.

На настоящий момент уже ограничены поставки газа ряду организаций, среди которых ООО «Коммунальные сети» (Мошковский район), МУП ЖКХ «ЕУК» (Ордынский район), МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района, ООО «Дискус Плюс».

Если в ближайшее время ситуация с платежами не изменится, ограничения будут применены в отношении ФГУП «УЭВ», Бердского МУП «КБУ», МУП «ЖКХ–Коченево», МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» и ПАО «Тяжстанкогидропресс». Введение ограничений поставки газа этим предприятиям запланированы на конец мая — начало июня, говорится в сообщении.

Список крупнейших должников возглавляют: ФГУП «УЭВ» (332,5 млн рублей), ФГУП «Энергетик» (182,2 млн рублей), МУП «КБУ» (141,4 млн рублей), ООО «СибТЭК» (118,2 млн рублей), ООО «Генерация Сибири» (72,5 млн рублей), ООО «Татарская тепловая компания» (50,9 млн рублей), МУП ЖКХ г. Барабинска (29,1 млн рублей), ООО «Центр» города Оби (27,5 млн рублей).

Отмечается, что устойчивая отрицательная динамика в расчётах за потреблённое топливо наблюдается на всей территории региона. За год (с мая 2018 по май 2019), задолженности ООО «Генерация Сибири» и ООО «Центр» выросли на 30%. ООО «Чановская тепловая компания», МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» и МУП ИР «Северное» увеличили задолженности в полтора раза. МУП «Чикское ППЖКХ», МУП ЖКХ г. Барабинска и МУП «ЖКХ-Коченево» — в 2 раза. ООО «Коммунальные сети», МУП ЖКХ «ЕУК» и Администрация Рабочего поселка Ордынское — в 3 раза.

«Помимо ограничения подачи газа, законодательством предусмотрены и поставщиком газа применяются иные меры воздействия на должников: взыскание задолженности в судебном порядке, взимание процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, ежедневное начисление пени. Неплательщики, препятствующие введению ограничения потребления газа, привлекаются к административной ответственности» — отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Просроченная задолженность населения Новосибирской области за природный газа превышает 68,8 млн рублей. Порядка 300 злостных неплательщиков уже лишились газа за долги в текущем году, а более 4,7 тыс. абонентов-неплательщиков, имеющих задолженность за 2 и более расчётных периода, уведомлены о предстоящем прекращении поставки газа.

Но основные усилия поставщика направлены на предотвращение задолженности: оповещение абонентов о долгах по телефону и посредством sms-сообщений, направление уведомлений о состоянии расчетов, посещение неплательщиков контролёрами, информирование о способах и сроках оплаты потреблённого топлива.

Фото предоставлено пресс-служба компании.