Event — это, прежде всего, рутина и планирование

Организация мероприятий давно стала отдельной профессией на рынке маркетинга. Многие компании и профильные агентства пытаются овладеть этим видом искусства и превратить его в ремесло. О нюансах рынка рассказывает Анна Дмитриева — event-менеджер и организатор фестиваля «ЭТО ДЕЛО», который пройдет 26 мая в Первомайском сквере.

Предприниматели – это люди, которым не все равно

— Анна, расскажите, когда и почему вы пришли на event-рынок?

— Моя специализация — организация деловых мероприятий. Это форумы, конференции, круглые столы, образовательные проекты и так далее. Работать на этом рынке фактически я начала еще в школе и институте: всегда принимала участие в организации мероприятий. Для себя линией профессионального старта считаю форум «Интерра», который первый раз проходил в Новосибирске в 2009 году. Уникальный был проект, отличный.

— Какие кейсы в своем профессиональном портфеле вы считаете наиболее интересными?

— Это не менее масштабные проекты: «Дельфийские игры», форум «Городские технологии», форум «Новосибирск — город безграничных возможностей», в рамках которых проходили десятки конференций, симпозиумов, круглых столов. Я работала в составе сильных профессиональных команд, училась у более опытных коллег. Теперь создаю и развиваю свои проекты.

Мои личные кейсы — это программа акселерации для социальных предпринимателей, то есть бизнес, разрабатывающий технологии для людей с ограниченными возможностями. Еще я готовила панельную сессию «Моногорода — возможности для бизнеса». Это мероприятие, которое было направлено на развитие ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития. — Ред.). Мы делали его от Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», привлекали региональных и федеральных спикеров, министров, руководителей разного уровня. С точки зрения организации сложность состояла в том, что тема крайне узкая, формат необычный, поэтому приходилось разбираться не только как всех правильно посадить и соблюсти тайминг, но и понимать, где и какие акценты расставить с точки зрения смыслов.

Также был образовательный проект «Школа торговли», целью которого является помощь в продвижении продукции местных товаропроизводителей. И проект «Ты — предприниматель | STORIES», популяризирующий образ предпринимателя. Я действительно вкладываю в каждый проект душу, стараюсь его сделать не ради галочки, а со смыслом. Надеюсь, что это чувствуется.

— Вы много общаетесь с деловыми людьми. В чем специфика работы с этой категорией клиентов?

— Я люблю работать с этой аудиторией. Скажу сразу, что мы не говорим о частностях, мы говорим о «средней температуре по больнице». Предприниматели — это люди, которым не все равно. То есть люди, всегда отличающиеся от массы: они более смелые, более дерзкие, у них больше горят сердца, чтобы делать какое-либо дело. Да, возможно, многие из них начинали свой бизнес ради денег, потому что предпринимательство — это все-таки получение прибыль. Но мы же понимаем: чтобы клиент платил за услугу или продукцию, в проекте должна быть какая-то ценность для него, для того, чтобы он заплатил. Поэтому предприниматели анализируют, что важно для людей, много об этом знают — и поэтому общаться с ними интересно. Их настрой — постоянно созидать.

Иногда они могут жаловаться или, к примеру, унывать, в депрессию уходить. Но в остальное время — это люди действия, с активной позицией. Они общаются, ищут подходы, даже если все двери заперты. Когда с ними общаешься, твое мышление перестраивается тоже. Они как опытные старшие товарищи — всегда могут дать ответ и решение для сложной ситуации. В таких случаях я понимаю, насколько у меня порой бывает узкое мышление, насколько сложно в одиночку смотреть на ситуацию с разных сторон.

— А сложности в работе с предпринимателями возникают?

— Часто бывает так, что люди, которые добились какого-то успеха, становятся требовательными, начинают проецировать свое отношение к себе на других людей. У всех бывают разные «пунктики», начиная от пунктуальности и заканчивая тем, как обращаться к человеку или как его представлять. С опытом приходит понимание, начинаешь интуитивно сразу находить индивидуальный подход к каждому. Чтобы такая интуиция развивалась быстрее — нужно работать с большим количеством предпринимателей. Это хороший ускоритель. Event-менеджерам без подобного опыта поведение этих людей может показаться заносчивым, но это не так, это как бы профессиональная деформация, не более.

С некоторыми трудно работать из-за их специфичной деятельности. Часто это связано с производством или какими-то утилитарными технологиями. Эти предприниматели глубоко погружены в свою сферу, где даже собственникам и акционерам необходимо быть профессионалами. Такие люди тяжело воспринимают всякие креативные вещи, веселые активности и так далее.

— Можете оценить: в чем разница между event-менеджером и менеджером в любой другой сфере?

— Event-менеджер — это профессия, которая по рейтингу Forbesвходит в десятку самых стрессовых профессий мира. Потому что event-менеджер (наряду с другими профессиями из этого рейтинга) имеет дело с неопределенностью — то есть с большими рисками. Это начинается с того, что может пойти дождь, к тебе не приедут люди, спикер попадет в аварию, самолет не взлетит. В общем-то, в одном мероприятии может быть тысяча таких пунктов, которые не зависят от тебя. Ты можешь только планировать и всегда иметь ввиду, что что-то пойдет не по плану и тебе с этим придется жить.

Второе — это многозадачность. Вот такое слово избитое. Но event-менеджер — это немного маркетолог, продажник, чуть-чуть застройщик, чуть-чуть уборщик, чуть-чуть переговорщик с людьми разного уровня. Он также должен уметь правильно оформлять всю документацию, все письма, то есть немножко копирайтер, а по выходным еще и программист.

Ну и в-третьих, это очень-очень ненормированный график. Постоянно нужно взаимодействовать с людьми, с разными людьми, начиная от спикеров, заканчивая участниками, персоналом, подрядчиками и своей командой. И этот список продолжается до бесконечности, не все могут постоянно выдерживать столько общения. Это даже не сравнить с работником колл-центра, который совершает сотни звонков в день с холодными продажами, потому что у event-менеджера даже количество звонков может быть больше.

Найти баланс

— Можете поделиться своим опытом? Как организовать качественный event?

— Первая ошибка многих новичков в том, что они думают, что event — это вечный праздник: «Вот стану event-менеджером, у меня будет бесконечное веселье!» Я бы посоветовала, в первую очередь, отказаться от этой иллюзии и понять, что event — это, прежде всего, рутина и планирование. На самом деле, это очень рутинная работа, человек здесь должен быть фанатом планирования. Если ты таковым не являешься, у тебя будет как в той шутке про езду на горящем велосипеде в аду. Это, в свою очередь, приведет к выгоранию и скажется на остальных сферах жизни.

Совет номер два — быть ответственным человеком. Я здесь ответственность понимаю в широком смысле. Нужно понимать, что ты руководитель проекта, ты несешь ответственность и за свою команду, и за территорию, на который ты проводишь event, и за программу. К сожалению, я очень часто наблюдаю, как event-менеджеры пытаются переложить ответственность на кого-то другого и потом имеют неприятные последствия. Я бы не советовала без должного уровня ответственности идти в эту сферу: если ты боишься риска, если ты боишься брать на себя больше, чем обычный человек, то лучше сюда не соваться.

Третий и, наверное, самый главный совет — это научиться балансировать между работой и всеми остальными сферами жизни.

— В общем, event-менеджер — это такой режиссер. И продюсер. И актер.

— И танцор, и оператор, да. Кстати, event-продюсирование — это отдельная специфика в индустрии событий. Есть профессия event-продюсера — это человек, который занимается креативным оформлением программ. В моей деятельности этого мало, потому что я имею дело с деловыми событиями. А если мы говорим, например, об автомобильных презентациях или музыкальных фестивалях — это отдельное направление. Вот там работают event-продюсеры. Их задача — впечатлять, их задача — делать так, чтобы все увидели новый автомобиль и просто ахнули. То есть каждый их проект — это впечатление. Не менее сложное, кстати, и это не меньшая рутина, чем моя деятельность.

— Можете прокомментировать тренды на event-рынке? Какие новации появились недавно, набирают популярность и какие пока редко встречаются у нас в России и, в частности, в Сибири?

— Прежде всего, это общий тренд, наверное, у многих профессий, но в event-сфере он становится особенно заметным — это такая уберизация, когда вся команда находится на аутсорсе. Сейчас все меньше и меньше собираются большие офисы для того, чтобы организовывать мероприятие. Все чаще работают мобильные команды, которые быстро собираются и быстро расходятся.

Второй тренд — форма того, как происходит взаимодействие с участниками. Какое бы мероприятие мы не взяли, мы наблюдаем, что сейчас люди не хотят информации, они хотят эмоций. Мы должны впечатлять, должны удивлять, должны сделать каждый раз не так, как было в прошлый. И вот те, кто этого не делает, они будут все больше и больше отставать. Даже если говорить о больших брендах — многие уходят от схемы «вышел, показал продукт, рассказал в стиле Apple». Теперь это все становится похоже на цирк Дю Солей: потребители приходят знакомиться с продуктом конкретного бренда, но попадают на площадку, которая не пытается навязать конкретный бренд. Они получают эмоции, впечатляются на целый год и остаются лояльны организаторам.

В общем, нам есть, чему учиться.

«ЭТО ДЕЛО»! Амбициозная задача

— Можете рассказать о своих планах? Каким проектом сейчас занимаетесь?

— Ближайший проект — такая смелая идея — сделать фестиваль городского масштаба «ЭТО ДЕЛО», приуроченный ко Всероссийскому Дню предпринимательства (26 мая). Мне часто пишут, что каждый организатор фестиваля говорит, как он организует большой фестиваль, а на деле там 10 с половиной человек собираются. Но мы действительно планируем создать городское событие с общей численностью 7 000 человек в течение дня и со 150 000 охвата. Мы ставим себе такие цели и будем к этому идти.

Кстати, ни в одном регионе подобного события пока нет — то есть фестиваля в честь Дня предпринимателя.

— Значит, вы создаете исторический прецедент?

— Можно сказать, да. И у нас есть такая прямо амбициозная задача: сделать это мероприятие регулярным, ежегодным — и не только в нашем регионе, но и транслировать этот опыт в другие регионы. Потому что есть другие города, регионы, где предпринимательство тоже активно развивается, и нам кажется, что такие события могут придать этому ценности.

— Можете немного приоткрыть завесу тайны: чем этот фестиваль отличается от любого другого?

— Мы внедряем деловой формат в фестиваль. У нас будет деловая программа вместе с развлекательной, событийной. И это тоже достаточно смело, потому что предприниматели не очень охотно идут на подобное смешивание форматов и вообще на развлекательные мероприятия. Им они как-то сложнее заходят.

Второе — мы объединяем все известные в городе бизнес-сообщества. Всех, кто работает над развитием предпринимательства. У нас здесь нет никакой конкуренции совершенно. Мы открыты для всех и приглашаем на фестиваль людей семьями. Но основная идея — показать, что предпринимательство — это важно как для целого города и страны, так и для отдельно взятого человека. И что открыть свой бизнес может каждый.

— Какие риски в организации фестиваля вы видите?

— Самое сложное — это площадка, которую мы выбрали, она не очень приспособлена для таких мероприятий. Существуют площадки, на которых априори какие-то фестивальные форматы проводят, там есть все коммуникации или хотя бы возможность их создать. А если мы говорим о Первомайском сквере — их там нет, и мы должны из воздуха взять решение некоторых вопросов, возникающих на фестивале. Нет близко точек, откуда мы можем взять водоснабжение, электричества в нужном объеме мощности, ну и в целом территория, если говорить о застройке, сложна в размещении наших площадок. В общем, план-площадка такая необычная, специфичная, но это то, с чем мы работаем, нам это интересно. Для нас это огромный опыт. Здорово, что есть поддержка от мэрии и от правительства области.

Другая сложность — в восприятии, позиционировании в информационном пространстве. Мы говорим: «Бизнес-фестиваль», а людям не понимают, что это такое. Потому что фестиваль-то открытый, общегородской, не только для предпринимателей. Из-за того, что нет прецедента, нет шлейфа за этим мероприятием — нет понимания. Мы, по сути, сейчас работаем не только с самим форматом мероприятия, чтобы его оформить, мы работаем и с сознанием людей, которые вообще в целом иногда к предпринимательству относятся весьма настороженно, а здесь нам еще нужно и объяснить, что такое предпринимательство.

— А что с сознанием людей? Оно неправильное какое-то?

— В нашем обществе есть некоторые сложности с восприятием образа предпринимателя. Так сложилось в силу объективных факторов — на территории РФ предпринимательство стало легально всего 28 лет назад. Все это время мы пытаемся возродить деловую культуру, в которой люди не боятся идти на риск, создавать бизнес и так далее. Но сделать это за такой короткий промежуток достаточно тяжело.

По сути, фестиваль «ЭТО ДЕЛО» — наш профессиональный праздник. И у нас есть цель — мы хотим показать, что быть предпринимателем — круто, что заниматься бизнесом нужно и не стыдно. Предпринимательство — это ведь сочетание искусства и ремесла, которое можно в себе найти, развивать и тренировать. То есть такой фестиваль может быть с приставкой «бизнес-», но все-таки он не для избранных, он для всех.

— А ты себя считаешь предпринимателем?

— С недавних пор — да. Я пришла к этому случайно. Я училась на госслужащего и думала, что буду работать в государственных структурах, стану чиновником.

Но потом все осознала. Меня мотивировал девиз одной московской школы коммуникаций — «Люди в event-ах не случайны». Потом я пообщалась с несколькими «гуру» в этой нише и поняла, что не каждому под силу делать event-ы. И раз уж я здесь, то у меня есть какая-то предрасположенность. В сентябре прошлого года я закрыла свой сувенирный мини-бизнес, ушла из проектов, где была в найме, и сосредоточилась на том, во что превратилось мое хобби. Вообще, это такая сфера, в которой у человека не может быть специализации. Event-менеджер обязан разбираться во всем, быть на грани многих сфер и областей знаний, как и предприниматель. Пускай само слово «менеджер» и противоречит понятию «предприниматель». Но ведь теперь у меня свое агентство, юрлицо, так что я де-факто и есть предприниматель. И спасибо людям вокруг за то, что воспитали во мне нужные для этого качества. Получается, долгое общение с предпринимателями пошло на пользу, всем советую!

Но эти формальные рамки — не главное. Главное — любовь к своему делу, и у меня тут все сошлось идеально: никакого расчета, только искренние чувства и эмоции, которые получаешь в процессе воплощения своих идей во что-то материальное.

Фото предоставлено героем публикации