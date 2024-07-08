Более 100 пожаров ликвидировали за неделю в Новосибирской области

За минувшую неделю, с 1 по 7 июля, произошло 102 пожара в Новосибирской области.

Из них 40 — горение мусора и сухой растительности.

— В результате возгораний в быту получил травмы один человек, погибших нет, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Например, 2 июля в 03:47 в СНТ «Отдых-2» Советского района Новосибирска произошёл пожар в доме и постройке на дачном участке. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались четыре человека, среди них двое детей. К счастью, никто не пострадал.​​​​​​​

МЧС призывает всех соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и не уходите из дома, если там находятся дети. Подумайте, какой ущерб может быть причинён из-за обычной беспечности.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что на дым от горящих покрышек в День молодежи пожаловались жители Новосибирска.