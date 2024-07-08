Новосибирцы пожаловались на очереди из мусоровозов на Гусинобродскую свалку

В конце минувшей недели на мусорном полигоне «Гусинобродский» работала выездная комиссия. Как сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство», поводом для выезда стали жалобы на очереди из мусоровозов и плохое состояние дороги к полигону.

Комиссия очередей из спецтехники не обнаружила.

— Работы по уборке территории полигона, проливу и пересыпке отходов выполняются ежедневно и в полном объеме. На контрольно-пропускном пункте работают трое весов. Работа полигона соответствует установленным нормативам, — цитирует пресс-служба САХ председателя комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Марию Сидорову.

В компании уточнили, что прием отходов ведется на две карты полигона. Для ускорения работы закуплена новая спецтехника, обустроены новые въезды, увеличено количество систем весового контроля, приняты на работу дополнительные диспетчеры.

Ранее редакция сообщала о том, что жители жалуются на многолетние пробки на выезде из города по Гусинобродскому шоссе.