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На дым от горящих покрышек в День молодежи пожаловались жители Новосибирска

  • 02/07/2024, 14:00
Автор: Артем Рязанов
На вонь от горящих покрышек в День молодежи пожаловались жители Новосибирска
Костер из покрышек отдыхающие подожгли вечером.

Из года в год на территории ТОС «Восточный» в течение долгих лет жители страдают от костров из горящих покрышек, которые отдыхающие разводят на День молодежи.

На территории ТОС ежегодно в этот день устраиваются гуляния на берегу реки Иня.

— И всё бы ничего, ведь совместные гуляния должны помочь объединить народ, совместный досуг и праздник всё-таки. Но есть одно НО. Именно в эту ночь жгут костёр из покрышек, — говорится в сообщении жителя в АСТ-54.

Столб дыма застилает все небо, а запах проникает в квартиры и остается на долгое время. Весь мусор, который остаётся после этого кошмара, никто из организаторов не убирает, все просто расходятся по домам.

По словам жителя, люди, сжигающие покрышки, говорят о традициях и что будут и дальше жечь их.

— Они осознанно привозят туда эти покрышки и жгут, наплевав на окружающих, на астматиков, на экологию. Им весело, у них «традиция», — подчеркивает автор.

Когда на место пожара приезжают пожарные, они просто дежурят. Никто не может объяснить, почему появилась «традиция» сжигать покрышки. Полиция также не может решить проблему.

Автор надеется, что общественная огласка как-то сможет повлиять на ситуацию.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар произошел на промышленном предприятии под Новосибирском.

Источник фото: АСТ-54.

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : сжигание покрышек костер день молодежи


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