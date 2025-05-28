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Более 12 тысяч новосибирских подростков обновили свои резюме и ищут работу

  • 28/05/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Интерес к работе вырос у новосибирских подростков
Молодые люди часто выбирают работу официантом или бариста

В 2025 году 12,5 тысяч новосибирских подростков в возрасте от 14 до 18 лет обновили или создали свои резюме. Это на 58% больше, чем в прошлом году. Такой рост показывает, что молодые люди активно интересуются трудоустройством.

Аналитики hh.ru сообщают, что почти треть молодых людей не стремятся к конкретной профессии. Они предпочитают называть себя «начинающими специалистами» и готовы рассматривать разные предложения работодателей (28%).

Молодежь чаще всего ищет работу официантом или бариста (10% резюме соискателей 14–18 лет), упаковщиком или комплектовщиком (8%), менеджером по продажам и разнорабочим (по 6%). На пятом месте в их профессиональных предпочтениях — работа курьером (5%). Столько же подростков готовы работать в контактном центре. В топ-15 предпочтений также входят кассир-операционист, продавец, грузчик, уборщик, администратор, автомойщик, охранник, дизайнер и копирайтер.

Новосибирские подростки в этом году планируют получать зарплату в среднем 30 600 рублей. Это чуть больше, чем ожидания молодежи в целом по Сибирскому федеральному округу, где средняя цифра составляет 30 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на 24 месте рейтинге регионов по динамике зарплат. Аналитики подсчитали, когда большинство жителей региона смогут получать зарплату в размере 100 тысяч рублей.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : работа зарплата


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