Новосибирская область на 24 месте рейтинге регионов по динамике зарплат

Новосибирская область расположилась на 24 месте в рейтинге регионов России по динамике заработных плат. За год регион поднялся на три строчки.

Аналитики РИА Новости выяснили, что региону потребуется 4,6 года, чтобы зарплата половины жителей достигла 100 тыс рублей (учитывая покупательскую способность). Для того, чтобы 75% населения получали такую зарплату, потребуется 7,3 года.

Стоит отметить, что Ямало-Ненецкий автономный округ стал единственным регионом России, в котором уже сейчас половина работников зарабатывают больше 100 тыс. рублей в месяц.

Также среди лидеров рейтинга оказались Чукотка и Магаданская область. Там половина населения будет получать зарплату более 100 тыс. рублей примерно через полтора года.

Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан, Чеченская Республика и Ингушетия. По подсчетам аналитиков, в последнем регионе должно пройти 15,4 года, чтобы 50% населения начали получать зарплату 100 тыс рублей.

Напомним, эксперты исследовательского центра Зарплаты.ру отмечали, что за год количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей в Новосибирской области увеличилось на 25%. Примерно половина таких вакансий предполагает вахтовый метод работы, переезд в другой регион или же строгое соблюдение или перевыполнение ключевых показателей эффективности.

По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области за период с января по февраль 2025 года составила 78 813 рублей.

Ранее редакция сообщала, что Минстрой отчитался о росте зарплаты у новосибирских строителей.