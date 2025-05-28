Омская компания начала ремонт моста через реку Карасук под Новосибирском

В Чулымском районе Новосибирской области компания АО «Омскавтодор» приступила к капитальному ремонту моста через реку Карасук. Объект находится около поселка Базово, на втором километре трассы «1 км а/д «Н-3207» – Базово – граница Ордынского района».

— В рамках капремонта запланировано усиление промежуточных опор, монтаж балок пролётного строения, устройство деформационных швов, установка барьерных и перильных ограждений, лестничных сходов, укрепление откосов конусов, — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

На объекте демонтированы опоры 1 и 4. Сейчас изготавливают сваи из металлических труб и их наконечники. Работы планируют завершить к 15 октября 2026 года. Для автомобилей и автобусов работает временная переправа рядом с мостом.

Грузовикам закрыли проезд через Базово. Для них организовали два объезда: через «103 км к-17р – Петровский – Большеникольское – Чулым» и «203 км к-17р – Каргат».

ТУАД советует водителям воспользоваться этими маршрутами. Они оптимальны для поездок в сторону Омска, Камня-на-Оби и Чулыма. Важно соблюдать дорожные знаки и быть внимательными там, где идут работы.

Напомним, что в 2023 году на мосту произошла аварийная ситуация. Фундамент опоры №3 начал оседать без контроля, что привело к обрушению самой опоры и соседних пролётов 2-3 и 3-4.

Мост был построен в 1971 году. Его длина составляла 45 метров, а грузоподъёмность — 23 тонны. Он соединял посёлок Базово и улицу Заречную, где проживало 26 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова начался ремонт Димитровского моста. К работам приступил новый подрядчик — «Автодорремонттехно».