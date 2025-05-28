Рекламодателям

Омская компания начала ремонт моста через реку Карасук под Новосибирском

  • 28/05/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Омская компания начала ремонт моста через реку Карасук под Новосибирском
Обрушение моста произошло в 2023 году

В Чулымском районе Новосибирской области компания АО «Омскавтодор» приступила к капитальному ремонту моста через реку Карасук. Объект находится около поселка Базово, на втором километре трассы «1 км а/д «Н-3207» – Базово – граница Ордынского района».

— В рамках капремонта запланировано усиление промежуточных опор, монтаж балок пролётного строения, устройство деформационных швов, установка барьерных и перильных ограждений, лестничных сходов, укрепление откосов конусов, — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

На объекте демонтированы опоры 1 и 4. Сейчас изготавливают сваи из металлических труб и их наконечники. Работы планируют завершить к 15 октября 2026 года. Для автомобилей и автобусов работает временная переправа рядом с мостом.

Грузовикам закрыли проезд через Базово. Для них организовали два объезда: через «103 км к-17р – Петровский – Большеникольское – Чулым» и «203 км к-17р – Каргат».

ТУАД советует водителям воспользоваться этими маршрутами. Они оптимальны для поездок в сторону Омска, Камня-на-Оби и Чулыма. Важно соблюдать дорожные знаки и быть внимательными там, где идут работы.

Напомним, что в 2023 году на мосту произошла аварийная ситуация. Фундамент опоры №3 начал оседать без контроля, что привело к обрушению самой опоры и соседних пролётов 2-3 и 3-4.

Мост был построен в 1971 году. Его длина составляла 45 метров, а грузоподъёмность — 23 тонны. Он соединял посёлок Базово и улицу Заречную, где проживало 26 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова начался ремонт Димитровского моста. К работам приступил новый подрядчик — «Автодорремонттехно».

Источник фото: ТУАД Новосибирской области

443

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : ремонт моста


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

В России жить без креативного мышления невозможно, а если оно есть, то ты справишься со всеми трудностями
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бюджет Новосибирска увеличился на 9,3 миллиарда рублей
28/05/25 14:15
Власть
В Новосибирске судят водителя, сбившего годовалого ребенка около дома​​​​​​​
28/05/25 14:00
Право&Порядок Происшествия
«С уважением Вашему Величеству»: новый россиянин потребовал у Путина возобновить работу узбекской диаспоры
28/05/25 13:30
Общество Политика
В Госдуме приняли закон о защите прав жильцов многоквартирных домов
28/05/25 13:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Главу Линёво наказали за пожар на мусорной свалке
28/05/25 12:45
Власть Право&Порядок
Почему у новосибирцев растет спрос на недвижимость Крыма
28/05/25 12:36
Недвижимость
Более 12 тысяч новосибирских подростков обновили свои резюме и ищут работу
28/05/25 12:00
Общество
Омская компания начала ремонт моста через реку Карасук под Новосибирском
28/05/25 11:30
Общество
«И кто тут будет жить?»: заброшенный пустырь в Мошковском районе превратился в чудесный мини-город
28/05/25 11:25
Недвижимость
Новосибирская компания выплатила почти 56 млн долга после ареста счетов
28/05/25 11:00
Бизнес Право&Порядок
Финальный этап отбора участников проекта «Герои НовоСибири» подошел к концу
28/05/25 10:50
Власть
Правительство РФ готовит новые меры поддержки угольной отрасли Сибири
28/05/25 10:30
Бизнес
Новосибирским ветеранам СВО и их семьям предоставят ипотеку под 2% годовых
28/05/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
В Новосибирск этапируют экс-управляющую «Клиникой НИИТО»
28/05/25 9:00
Бизнес Медицина Право&Порядок
Новосибирская область подписала семь соглашений с Китаем
27/05/25 19:00
Бизнес Власть
Транспортная доступность ЦКП «СКИФ» улучшается благодаря нацпроекту
27/05/25 18:10
Власть
В Новосибирской области выявлены первые клещи с энцефалитом
27/05/25 18:00
Общество
Семьи с двумя детьми могут получить льготные автокредиты в РФ
27/05/25 17:15
В Новосибирске завершили работу над обновлением Генерального плана города
27/05/25 17:10
Власть
Более 17 тысяч иностранцев купили недвижимость в Новосибирске
27/05/25 17:00
Бизнес Недвижимость Общество
Популярное
Домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса
21/05/25 16:30
Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения
20/05/25 18:30
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Новости компаний
В Новосибирске обсудили вопросы реновации ресурсоснабжающей инфраструктуры
28/05/25 10:35
Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
28/05/25 9:10
Новосибирские энергетики наращивают объемы сотрудничества с МСП
27/05/25 11:15
Банк Уралсиб в Кемерове присоединился к экологическому субботнику «Зеленая весна»
27/05/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
26/05/25 11:24
Банк Уралсиб стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ»
23/05/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности