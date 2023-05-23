Более 14 тысяч предпринимателей Новосибирской области получат господдержку в 2023 году

В рамках утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» в 2023 году планируется оказать поддержку 14054 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести предпринимательскую деятельность, а также создать 837 новых рабочих мест.

Одним из главных инструментов поддержки малых и средних предприятий региона является государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», в рамках программы планируется в 2023 году на поддержку субъектов МСП направить 471,8 млн рублей, в том числе 305,4 млн рублей – средства федерального бюджета, 166,4 млн рублей – средства областного бюджета.

— С 2022 года в нашем регионе действует программа финансовой поддержки молодых предпринимателей до 25 лет. Она позволяет обучить будущих владельцев бизнеса или самозанятых основам ведения своего дела и получить грант на развитие, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — В текущем году перед нашим министерством стоит задача предоставить гранты не менее чем 76 молодым предпринимателям и социальным предприятиям на сумму 39,3 млн рублей, а также субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования не менее чем 33 субъектам МСП на сумму 50,0 млн рублей.

Руководитель регионального Центра «Мой Бизнес» Михаил Космынин отметил, что все услуги центра помогают расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО и предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он также рассказал про новую услугу для фермеров Новосибирской области по продвижению товаров на крупнейших аграрных маркетплейсах «Своё Фермерство» и «Своё Родное».

Министр Андрей Гончаров также напомнил, что в настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 148,9 тысяч субъектов МСП, в том числе 67,6 тысяч юридических лиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей.