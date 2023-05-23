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«Компании уже находят плюсы в шестидневной рабочей неделе»: в новосибирском Минпромторге прокомментировали инициативу бизнеса

  • 23/05/2023, 17:22
Автор:
шестидневная рабочая неделя
По словам министра Андрея Гончарова, многие и сейчас работают в таком режиме.

В ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров прокомментировал идею шестидневной рабочей недели. С такой идеей выступила ассоциация предпринимателей «Аванти».  По мнению министра, в настоящее время многие частные компании уже работают в таком режиме. Однако к такому готовы не все.

Более того, как напоминает юрист компании hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, нормы федерального законодательства определяют продолжительность рабочей недели не более 40 часов.

Неясно, что предлагается: ввести укороченный рабочий день или увеличить совокупную продолжительность рабочего времени, говорит эксперт. Ввести укороченный рабочий день работодатель вправе и сейчас. Количество рабочих часов при максимуме в неделю 40 часов, бизнес вправе регулировать и определять самостоятельно. Если же инициатор предлагает увеличить количество часов в неделю, изменение должно пройти слушания в Госдуме, а затем быть одобренным Советом Федерации. Работодатели в России могут привлекать сотрудников к работе сверхурочно, и эту дополнительную нагрузку нужно согласовать с сотрудником, или с коллективом, если речь идет о повышенной нагрузке, которую выполняет целое предприятие.

Ранее редакция сообщала о 4-дневной рабочей неделе в Казахстане.

Фото Pixabay.com, автор Myriams-Fotos

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : шестидневная рабочая неделя трудовые отношения Андрей Гончаров


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