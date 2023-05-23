«Компании уже находят плюсы в шестидневной рабочей неделе»: в новосибирском Минпромторге прокомментировали инициативу бизнеса

В ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров прокомментировал идею шестидневной рабочей недели. С такой идеей выступила ассоциация предпринимателей «Аванти». По мнению министра, в настоящее время многие частные компании уже работают в таком режиме. Однако к такому готовы не все.

Более того, как напоминает юрист компании hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, нормы федерального законодательства определяют продолжительность рабочей недели — не более 40 часов.

— Неясно, что предлагается: ввести укороченный рабочий день или увеличить совокупную продолжительность рабочего времени, — говорит эксперт. — Ввести укороченный рабочий день работодатель вправе и сейчас. Количество рабочих часов при максимуме в неделю 40 часов, бизнес вправе регулировать и определять самостоятельно. Если же инициатор предлагает увеличить количество часов в неделю, изменение должно пройти слушания в Госдуме, а затем быть одобренным Советом Федерации. Работодатели в России могут привлекать сотрудников к работе сверхурочно, и эту дополнительную нагрузку нужно согласовать с сотрудником, или с коллективом, если речь идет о повышенной нагрузке, которую выполняет целое предприятие.

Ранее редакция сообщала о 4-дневной рабочей неделе в Казахстане.