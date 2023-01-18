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Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке

  • 18/01/2023, 17:31
На этапе Кубка России, который пройдет на курорте «Манжерок», примут участие спортсмены из 22 регионов России. Этап открытого Кубка России по горнолыжному спорту пройдет с 26 января по 1 февраля.

банкиВ этом году соревнования вышли на международный уровень.

На Алтае, на курорте «Манжерок», куда переместились соревнования среди сильнейших горнолыжников России, пройдут старты в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».

На старт, вместе со спортсменами из России, примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Ирана, Сербии и Аргентины.

««Манжерок» становится постоянным местом проведения этапа Кубка России наряду с другими ведущими горнолыжными курортами страны.  Уверен, этап Кубка России на нашем курорте – это альтернатива международным соревнованиям.  Для этого у нас есть все — сертифицированные трассы, соответствующие всем мировым стандартам», — отметил   генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Для соревнований будет предоставлена трасса «Катунь» длиной в 2 километра с перепадом высот в 900 метров. По словам организаторов Федерации по горным лыжам России, трасса соответствует всем стандартам проведения состязаний такого уровня.

Все участники соревнований — спортсмены профессионального уровня подготовки. Общее количество задействованных в проведении соревнований составляет около 250 человек.

Старт первого заезда состоится 27 января 2023 года в 10 часов 30 минут, официальное открытие соревнований пройдет 28 января 2023 года в 18.00 часов.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер Манжерок банки


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